पुण्यात वास्तविक दशावतार महोत्सवाचा उत्साहात समारोप
पुण्यात वास्तविक दशावतार
महोत्सवाचा उत्साहात समारोप
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १८ ः महाराष्ट्राच्या कोकण भूमीत जन्मलेली आणि शतकानुशतके जपली गेलेली दशावतार लोकनाट्य परंपरा शहरी रंगमंचावर प्रभावीपणे सादर करत ‘वास्तविक दशावतार महोत्सव’ नुकताच मोठ्या उत्साहात आणि यशस्वीपणे पार पडला. बालगंधर्व नाट्यगृह, पुणे (९ जानेवारी), नटसम्राट निळू फुले सभागृह, पिंपरी-चिंचवड (१० जानेवारी) तसेच पुणे इंटरनॅशनल सेंटर, पाषाण (११ जानेवारी) येथे झालेल्या या तीन दिवसीय महोत्सवाला रसिकांचा भरघोस प्रतिसाद लाभला.
या महोत्सवात कोकणातील पारंपरिक दशावतार लोकनाट्याचे अस्सल सादरीकरण करण्यात आले. ‘नरसिंह अवतार’, ‘भक्त पुंडलिक’ आणि ‘गरुडझेप’ ही तीन पारंपरिक कथानके सादर करण्यात आली. थेट वाद्यसंगीत, पारंपरिक रंगभूषा, मुखवटे, उत्स्फूर्त संवाद आणि भावपूर्ण अभिनयाच्या माध्यमातून दशावतार परंपरेची आध्यात्मिक व सांस्कृतिक खोली प्रेक्षकांसमोर उलगडली. खानोलकर दशावतार नाट्यमंडळींनी केलेले सादरीकरण रसिकांच्या मनावर ठसा उमटवणारे ठरले. या महोत्सवाला प्रवीण तरडे, पंडित रघुनंदन पणशीकर, अनुपम जोशी यांची विशेष उपस्थिती लाभली.
