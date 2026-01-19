कामथे उपजिल्हा रुग्णालयात ''मेनोपॉज क्लिनिक''
कामथे येथे ‘मेनोपॉज क्लिनिक’
दर बुधवारी मार्गदर्शन ; ग्रामीण भागातील महिलांना आधार
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. १९ ः महिलांच्या आरोग्यासाठी अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत राज्य शासनाच्या ‘मेनोपॉज क्लिनिक’ या उपक्रमाला कामथे (ता. चिपळूण) येथील उपजिल्हा रुग्णालयात सुरुवात करण्यात आली. रजोनिवृत्तीच्या काळात महिलांना उद्भवणाऱ्या शारीरिक आणि मानसिक समस्यांवर मात करण्यासाठी हे क्लिनिक वरदान ठरणार आहे.
चाळिशीनंतर महिलांच्या शरीरात होणारे हार्मोनल बदल आणि रजोनिवृत्ती (मेनोपॉज) या काळात येणारे नैराश्य, हाडांचे आजार व इतर आरोग्य समस्यांबाबत योग्य मार्गदर्शन मिळावे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे. उपजिल्हा रुग्णालयातील स्त्रीरोगतज्ज्ञ डॉ. कांचन मदार यांच्या संकल्पनेतून आणि नियोजनाखाली या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यांनी रजोनिवृत्तीची संकल्पना सोप्या भाषेत समजावून सांगतानाच, या काळात महिलांनी आहार आणि व्यायामाची कशी काळजी घ्यावी, याचे मोलाचे मार्गदर्शन केले.
या कार्यक्रमाला उपस्थित मान्यवरांनी डॉ. कांचन मदार यांच्या कार्याचे विशेष कौतुक केले. डॉ. मदार या केवळ वैद्यकीय सेवाच नव्हे, तर सामाजिक क्षेत्रातही दर्जेदार उपक्रम राबवत असून त्यांचे समुपदेशन महिलांसाठी प्रेरणादायी ठरत असल्याचे मत उपस्थितांनी व्यक्त केले. या वेळी तालुका वैद्यकीय अधिकारी डॉ. ज्योती यादव, उपनगराध्यक्षा रूपाली दांडेकर, नगरसेविका सफा गोठे, ॲड. स्मिता कदम, डॉ. चिन्मय जाधव आदी उपस्थित होते. कामथे येथील हे मेनोपॉज क्लिनिक दर बुधवारी सकाळी ११ ते दुपारी २ या वेळेत महिलांच्या सेवेसाठी खुले राहणार असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आले.
