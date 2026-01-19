वाचनातूनच निर्भीड विचार मांडण्याचा आत्मविश्वास
वेंगुर्ले ः अभिमन्यू लोंढे यांना पुरस्कार प्रदान करताना डॉ. धनराज गोस्वामी, रमेश बोंद्रे, कैवल्य पवार व इतर मान्यवर.
वाचनातूनच निर्भीड विचार
मांडण्याचा आत्मविश्वास
डॉ. धनराज गोस्वामी : वेंगुर्ले नगर वाचनालयात पुरस्कार वितरण
सकाळ वृत्तसेवा
वेंगुर्ले, ता. १९ ः वाचनाची आवड निर्माण झाली की ज्ञानाची वृद्धी होते. वाचनामुळेच भौतिक, आर्थिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात आपण आपली स्वतंत्र व निर्भीड मते मांडू शकतो. आजच्या काळात सामाजिक आणि राजकीय अधःपतन होत असताना वाचन संस्कृती जोपासणे ही काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन बॅ. बाळासाहेब खर्डेकर महाविद्यालयाचे प्राचार्य डॉ. धनराज गोस्वामी यांनी केले.
नगर वाचनालय वेंगुर्ले यांच्या वतीने आयोजित विविध पुरस्कार वितरण आणि शालेय विद्यार्थ्यांच्या गुणगौरव सोहळ्यात ते प्रमुख पाहुणे म्हणून बोलत होते. या सोहळ्यात समाजातील विविध क्षेत्रांत उल्लेखनीय कार्य करणाऱ्या मान्यवरांना प्रा. गोस्वामी यांच्या हस्ते शाल, श्रीफळ, सन्मानचिन्ह आणि ५ हजार रुपयांचा धनादेश देऊन गौरविण्यात आले. यामध्ये श्रीकृष्ण सौदागर स्मृती आदर्श पत्रकार पुरस्कार ज्येष्ठ पत्रकार-अभिमन्यू लोंढे, सुशीला श्रीकृष्ण सौदागर स्मृती आदर्श ग्रंथालय कार्यकर्ता पुरस्कार-डॉ. जी. ए. बुवा (सावंतवाडी), टाककर शेट्ये ट्रस्ट पुणे पुरस्कृत साहित्य पुरस्कार-कल्पना बांदेकर (सावंतवाडी), विष्णूपंत गणेश नाईक आदर्श ग्रंथालय पुरस्कार-श्री रामेश्वर सार्वजनिक वाचन मंदिर, आचरा (अध्यक्ष बाबाजी भिसे), श्रीकृष्ण सौदागर स्मृती आदर्श ग्रंथालय कर्मचारी पुरस्कार-आनंद देवळी (मळगाव), लक्ष्मीकांत सौदागर स्मृती साहित्यप्रेमी पुरस्कार- स्नेहा नारिंगणेकर (शिरोडा) व कृष्णा न्हानू आसोलकर स्मृती बालसाहित्य पुरस्कार-महेश काणेकर (कणकवली) यांना प्रदान करण्यात आला. वेंगुर्ले नगर वाचनालयाने आयोजित केलेल्या जिल्हास्तरीय स्पर्धांमधील सुमारे ८७ विजेत्या विद्यार्थ्यांना मान्यवरांच्या हस्ते पारितोषिके देऊन गौरविण्यात आले.
कार्याध्यक्ष अनिल सौदागर, सावंतवाडी श्रीराम वाचन मंदिरचे कार्यवाह रमेश बोंद्रे यांनी मनोगत व्यक्त केले. नगर वाचनालयाचे कार्योपाध्यक्ष शांताराम बांदेकर, कार्यवाह कैवल्य पवार, उपकार्यवाह माया परब उपस्थित होते. स्वागत कैवल्य पवार यांनी केले. सूत्रसंचालन महेश बोवलेकर यांनी केले.
