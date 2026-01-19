कुडाळच्या महायुतीत नाराजीनाट्य
वर्षा कुडाळकर
कुडाळच्या महायुतीत नाराजीनाट्य
वर्षा कुडाळकरांचा राजीनामा; कार्यकर्त्यांना डावलल्याचा आरोप
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १९ ः जिल्हा परिषद निवडणूक महायुतीच्या जागावाटपाची घोषणा होताच राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ उडाली आहे. कुडाळ मतदारसंघात जागावाटपावरून नाराजीनाट्य सुरू झाले असून, शिंदे शिवसेनेच्या माजी महिला जिल्हाप्रमुख व ओबीसी व्हीजेएनटी महिला जिल्हाप्रमुख वर्षा कुडाळकर यांनी आपल्या पदाचा तडकाफडकी राजीनामा दिला आहे. पक्षात काम करताना ‘घुसमट’ होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या जागावाटपाबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त करतानाच पिंगुळी आणि तेंडोली हे शिवसेनेचे बालेकिल्ले असतानाही तिकीट वाटप करताना कार्यकर्त्यांना डावलले आहे, असा आरोप त्यांनी आज पत्रकार परिषदेत केला.
श्रीमती कुडाळकर यांनी आज आपल्या पिंगुळी येथील निवासस्थानी पत्रकार परिषद घेतली. राजीनामा देताना कुडाळकर यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. त्या म्हणाल्या, ‘गेल्या काही काळापासून पक्षात काम करताना प्रचंड घुसमट होत होती. अशा परिस्थितीत पक्षात राहणे मला शक्य नाही. म्हणूनच पक्षत्यागाचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती जागावाटप अमान्य आहे. जिल्हा परिषद मतदारसंघात पिंगुळी आणि तेंडोली हे शिवसेनेचे बालेकिल्ले असताना व तेंडोलीमधून निवडून गेलेले असतानाही मला डावलले आहे. बरेच महिने विश्वासात घेतले जात नाही. त्यामुळे काम करण्यापेक्षा सर्व पदांचा राजीनामा देणे योग्य असल्याचे वाटते. त्यामुळे मी पदाचा राजीनामा दिला आहे.
कुडाळकर पुढे म्हणाल्या, ‘पक्षात काम करताना स्वातंत्र्य मिळत नाही. राजकीय घडामोडीच्या पार्श्वभूमीवर उद्या (ता. २३) मी उमेदवारी अर्ज दाखल करणार आहे. सद्यस्थितीत अपक्ष म्हणून कार्यरत राहणार असून भविष्यात राजकीय भूमिका स्पष्ट करू.’ दरम्यान, कुडाळकर यांच्या राजीनाम्यामुळे कुडाळ तालुक्यातील शिंदे शिवसेनेवर काय परिणाम होतो, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. त्या आता कोणत्या पक्षात प्रवेश करणार की अपक्ष लढणार, याबाबतची भूमिका स्पष्ट केली नाही.
आमदार राणेंबाबत कोणतीही नाराजी नाही
या भागाचे आमदार नीलेश राणे यांच्या कार्याबद्दल कुडाळकर यांनी समाधान व्यक्त केले. त्यांच्याबाबत माझ्या मनात कोणतीही नाराजी नाही. नीलेश राणे या भागाचे कार्यसम्राट आमदार असून याचा मला सार्थ अभिमान आहे; मात्र इतर पदाधिकाऱ्यांनी कधी विश्वास घेतले नाही, असे त्यांनी सांगितले.
