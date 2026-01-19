कविलकाटे येथे आजपासून माघी गणेश जयंती उत्सव
swt194.jpg
18805
श्री सिद्धीगणपती
कविलकाटे येथे आजपासून
माघी गणेश जयंती उत्सव
सकाळ वृत्तसेवा
कुडाळ, ता. १९ः कविलकाटे येथिल श्री सिद्धीगणपती मंदिरात गुरुवारी (ता. २२) माघी गणेश जयंती उत्सव साजरा होत आहे. यंदाचे उत्सवाचे २८ वे वर्ष आहे. यानिमित्त उद्या (ता. २०) सायंकाळी ४ वाजता नामस्मरण (जीवनविद्या मिशन), हरिपाठ व प्रवचन (कविलकाटे शाखा), सायंकाळी ७ वाजता श्री सिद्धीगणपतीची आरती, रात्री ८ वाजता श्री सिध्दीगणपती प्रासादिक भजन मंडळ कविलकाटे यांचे भजन (बुवा सिध्दार्थ पावसकर), ९ वाजता श्री रामेश्वर प्रासादिक भजन मंडळ, बांबुळी (सुशांत बांबुळकर) यांचे भजन, १० वाजता बाळकृष्ण गोरे दशावतार नाट्यमंडळ, कवठी यांचा नाट्यप्रयोग ‘प्रारब्ध’, (सुवर्णा पेडणेकर पुरस्कृत), बुधवारी (ता. २१) सायंकाळी ६.३० वाजता आरती, ७ वाजता श्री महापुरुष प्रासादिक भजन मंडळ, कविलकाटे मधलीवाडी यांचे भजन (प्रभाकर गडेकर), रात्री ८ वाजता स्थानिक मुलांचे रेकॉर्डडान्स, गुरुवारी (ता. २२) पहाटे ५ वाजता श्रींची पाद्यपूजा, सकाळी ६ वाजता श्री गणेश नामस्मरण (जीवन विद्या मिशन), १० वाजता लक्ष्मण नेवाळकर यांचे गणेश जन्मावर कीर्तन, दुपारी १२ वाजता श्री गणेशजन्म सोहळा, महाआरती, सामुदायिक प्रार्थना, गाऱ्हाणे, १ वाजता महाप्रसाद, २ वाजता स्थानिक भजने, ३ वाजता हळदी-कुंकू, ३.३० वाजता श्री देवी चांमुडेश्वरी महिला फुगडी मंडळ, कविलकाटे यांची फुगडी, सायंकाळी ४.३० वाजता श्री देव सिध्दीगणपती महिला फुगडी मंडळ, कविलकाटे यांची फुगडी, ५.३० वाजता श्रींची महाआरती, ६ वाजता खानोलकर दशावतार नाट्यमंडळाचा नाट्यप्रयोग ‘चैत्र पौर्णिमा’, रात्री १० वाजता गोव्यातील सुप्रसिध्द श्री साई दामोदर, घुमट आरती मंडळ, मडगाव (गोवा) यांचा कार्यक्रम होणार आहे. या कार्यक्रमांचा भाविकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन श्री सिद्धीगणपती मंदिर देवस्थानच्या वतीने केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.