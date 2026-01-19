सावंतवाडीत प्रलंबित कामे मार्गी लावा
सावंतवाडीत प्रलंबित कामे मार्गी लावा
देव्या सूर्याजी ः पालिका अधिकाऱ्यांसोबत समस्यांची पाहणी
सकाळ वृत्तेसवा
सावंतवाडी, ता. १९ ः शहरातील सालईवाडा प्रभाग क्रमांक ६ मधील ड्रेनेज, नाले सफाई आणि विविध नागरी समस्यांबाबत नगरसेवक देव्या सूर्याजी यांनी नगरपालिका अधिकाऱ्यांसोबत प्रत्यक्ष पाहणी केली. यावेळी त्यांनी प्रलंबित कामे तातडीने मार्गी लावण्याच्या सूचना प्रशासनाला दिल्या.
या पाहणीदरम्यान प्रभागातील सर्व नाल्यांवरील वाढलेली झाडी तोडून नाले साफ करण्यात आले. पोकळे घर व दैवज्ञ गणपती मंदिर परिसरातील रस्त्यावर साचणारे ड्रेनेज व पावसाचे पाणी योग्य गटारातून नाल्यापर्यंत जाण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करण्यास सांगण्यात आले. तसेच सार्वजनिक शौचालय ते गवंडळकर घर आणि अशोक मेस्त्री यांच्या घरापर्यंत नवीन गटार बांधून बालाजी मठामागील नाल्यापर्यंत चेंबर टाकून ते बंदिस्त करण्याच्या सूचना दिल्या. याशिवाय चॅपेल गल्ली ते दर्पण रेसिडेन्सीमागील नाला बांधणे, सिस्टर कॉन्व्हेन्ट परिसरातील साफसफाई आणि अर्धवट स्लॅब पूर्ण करण्याबाबत बांधकाम विभागाला सक्त सूचना दिल्या आहेत. यावेळी नगरपालिकेचे अधिकारी तुषार सरडे, विठ्ठल कशाळीकर (बांधकाम विभाग), विनोद सावंत, दीपक म्हापसेकर (आरोग्य विभाग) यांच्यासह शेखर पोकळे, जयेश पोकळे, अमित पोकळे, सुशांत पोकळे, शैलेश गवंडळकर, ॲड. प्रथमेश प्रभू, सौ. मेस्त्री व स्थानिक रहिवासी उपस्थित होते.
काही महत्त्वाचे
- सालईवाडा प्रभाग क्र. ६ मधील नागरी समस्यांची पाहणी
- ड्रेनेज, नाले सफाई व रखडलेल्या कामांची दखल
- नवीन गटार बांधण्याचे निर्देशही दिले
- गटार बंदिस्तसाठी चेंबर टाकण्याच्या सूचना
- चॅपेल गल्ली ते दर्पण रेसिडेन्सीमागील नाला बांधण्याचे आदेश
