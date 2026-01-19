जनसेवा ग्रंथालयातर्फे सौरीश कशेळकरचा सत्कार
rat१९p७.jpg-
P२६O१८७८१
रत्नागिरी : जनसेवा ग्रंथालयात सौरीश कशेळकर याचा सत्कार करताना दत्तात्रय पुरोहित. सोबत डॉ. शरद प्रभुदेसाई व वैशाली कशेळकर.
रत्नागिरी, ता. १९ : रत्नागिरी येथे मॅजिक स्क्वेअर चेस अॅकॅडमी आयोजित कै. दिलीप टिकेकर स्मृती जिल्हास्तरीय जलद, अतिजलद या दोन्ही स्पर्धांचे विजेतेपद पटकावणाऱ्या सौरिश कशेळकर याचा सत्कार जनसेवा ग्रंथालयात करण्यात आला.
ग्रंथालयाच्या वतीने सदस्य दत्तात्रय पुरोहित व डॉ. शरद प्रभुदेसाई यांच्या हस्ते छोटीशी भेटवस्तू व गुलाबपुष्प देऊन सौरिशचा सत्कार करण्यात आला. या वेळी सर्वांनी त्याला असेच यश संपादन कर अशा शुभेच्छा दिल्या. संस्थेचे पदाधिकारी व ग्रंथालयाचे कर्मचारी व सौरीशची आजी वैशाली कशेळकर या वेळी उपस्थित होत्या.
