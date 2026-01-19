चिपळुणात तीन गट, ७ गण भाजपाला
चिपळूण, ता. १९ : नुकत्याच झालेल्या पालिकेच्या निवडणुकीत शिवसेना-भाजपने युती केली आणि एकहाती सत्ता जिंकली. चिपळूण तालुक्यातही जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणूक युती म्हणून निवडणूक लढवली जात आहे. या निवडणुकीत ९ पैकी ३ जिल्हा परिषद गट आणि पंचायत समितीच्या १८ जागांसाठी ७ जागा भाजपच्या वाट्याला गेल्या असल्याची माहिती शिवसेनेचे उपनेते, माजी आमदार सदानंद चव्हाण यांनी दिली.
जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर माजी आमदार सदानंद चव्हाण म्हणाले, चिपळूण पालिका निवडणूकीचा निकाल लागल्यानंतरच पालकमंत्री उदय सामंत यांनी शिवसेना भाजप युती म्हणून जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीला सामोरे जाणार असल्याचे जाहीर केले होते. तालुक्यात शिवसेनेची चांगली ताकद आहे. काही दुरावलेले पदाधिकारी, कार्यकर्ते पुन्हा पक्षाच्या प्रवाहात येत आहेत. जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी तालुक्यातील ९ पैकी ३ गट भाजपच्या वाट्याला गेले आहेत. खेर्डी, पेढे आणि उमरोली गटात भाजपचे उमेदवार असतील. उर्वरित ६ गटात शिवसेनेचे उमेदवार निश्चित झाले आहेत. पंचायत समितीच्या १८ गणातील ७ गण हे भाजपला सोडले आहेत. ११ गणात शिवसेनेचे उमेदवार रिंगणात आहेत. सोमवारपासून युतीच्या उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यास सुरवात केली आहे, असे चव्हाण यांनी सांगितले.
माजी सभापती धनश्री शिंदे यांचा शिवसेनेतील प्रवेश निश्चित झाला असून त्यांना सावर्डे जिल्हा परिषद गटातून उमेदवारी दिली जाणार आहे. अनुभवी आणि नव्या नेतृत्वांना या निवडणुकीत उमेदवारी देण्यात आली आहे. युतीच्या माध्यमातून तालुक्यात मोठ्या प्रमाणात विकास कामे मार्गी लागली आहेत. त्यामुळे पंचायत समिती तसेच जिल्हा परिषदेवर युतीचा झेंडा फडकेल.
- सदानंद चव्हाण, माजी आमदार
