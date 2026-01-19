भाजपाच्या पारंपरिक पावस गट शिवसेनेकडे
भाजपाचा पारंपरिक पावस गट शिवसेनेकडे
कार्यकर्त्यांत धुसफूस ; दोन शिवसेना येणार आमनेसामने
सकाळ वृत्तसेवा
पावस, ता. १९ ः पावस जिल्हा परिषद गट खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्यामुळे येथील विधानसभा निवडणुकीत चुरस निर्माण झालेली आहे. भाजपाच्या पारंपरिक गटात शिवसेनेने ताकद निर्माण केली होती. परंतु शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर होत असलेल्या यंदाच्या निवडणुकीत या गटावर भाजपकडून दावा केला जात होता. पण आयत्यावेळी ही जागा पालकमंत्री उदय सामंत यांनी शिंदे शिवसेनेकडे खेचून आणला आहे. त्यामुळे याठिकाणी दोन शिवसेना आमनेसामने येणार असून भाजपच्या भूमिकेवर उमेदवारांचे भवितव्य अवलंबून राहणार आहे.
लोकसभा निवडणुकीमध्ये शिंदे सेना व भाजपा युतीमुळे पावस गटामध्ये युतीच्या उमेदवाराचे मताधिक्य घटले. पण विधानसभा निवडणुकीमध्ये उदय सामंत यांना अल्पसंख्यांकांसह विशिष्ट समाजाची मते पडल्यामुळे मताधिक्य वाढले होते. निवडणुकीतील प्रचारात जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये भाजपा कार्यकर्ते सुशांत पाटकर यांच्या पाठीशी उभे राहा, असे आवाहन केले होते. त्यानुसार ही जागा जिल्हा परिषद निवडणुकीत भाजपाला मिळेल अशी आशा होती. भाजपाकडून सुशांत पाटकर यांच्या नेतृत्वाखाली कार्यकर्त्यांच्या गाववार बैठका सुरू झाल्या होत्या. परंतु सध्याची जागा आमदार उदय सामंत यांनी शिंदे शिवसेनेकडे खेचून आणल्यामुळे भाजपा उमेदवाराला वरिष्ठांकडून जैसे थे राहण्याच्या सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे कार्यकर्त्यांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरलेली आहे. याचा फटका भाजपाचे या गटातील पक्षवाढीला बसण्याची भिती कार्यकर्त्यांमधून व्यक्त केली जात आहे.
जिल्हा परिषद निवडणुकीसाठी पावस गटात खुल्या प्रवर्गातील उमेदवारांना संधी असतानाही आणि शिवसेनेकडे गेले अनेक वर्ष तळागाळापर्यंत काम करणारे कार्यकर्ते असतानाही या गटातून गोळपमधील महेंद्र मांडवकर यांना रिंगणात उतरवले आहे. याठिकाणी शिवसेनेकडून विभाग प्रमुख विजय शांताराम चव्हाण यांनी प्रचंड मेहनत घेतली होती. स्थानिक उमेदवाराला नाकारल्यामुळे या जिल्हा परिषद गटांमध्ये नाराजीचा सूर उमटत आहेत. २०१२ च्या जिल्हा परिषद निवडणुकीमध्ये बहुजन विकास आघाडीचे नंदकुमार मोहिते यांना पाठिंबा दिल्यामुळे शिवसेनेचा उमेदवार पराभूत झाला होता. त्यावेळी कुणबी समाजाच्या उमेदवाराला पाठबळ दिले गेले. तसेच २०१७ च्या पंचायत समिती पावस गणातून शिवसेनेकडे सक्षम उमेदवार असतानाही गोळप पंचायत समिती गणातील निरूळ गावचे माजी सरपंच सुनील नावले यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. यावेळी पावस जिल्हा परिषद गटात ओबीसी उमेदवाराला संधी देतानाच दुसऱ्या गटातून उमेदवार आयात केल्यामुळे सध्या नाराजीचे वातावरण आहे. ठाकरे शिवसेनेनेकडून माजी जिल्हा परिषद सदस्याला रिंगणात उतरवण्याची तयारी सुरू केली आहे. ठाकरे शिवसेनेचे रविकिरण तोडणकर यांनी या गटात ठाकरे शिवसेना मजबूत ठेवलेली आहे.
कोट १
आमच्या अस्तित्वाची लढाई असल्याने थेट सामना करावा लागणार आहे. त्यामुळे निष्ठावंत शिवसैनिक म्हणून अस्तित्वाची लढाई लढणार आहोत. त्यामुळे समोरील उमेदवाराच्या विरोधातील नाराजीचा फायदा नक्कीच घेऊ व वर्चस्व प्रस्थापित करू.
- प्रसाद हळदवणेकर, ठाकरे शिवसेना
------
कोट २
हा गट खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षित झाल्यानंतर वरिष्ठ पातळीवरून काम करण्याचे आदेश दिलेले होते. मात्र अचानकपणे थांबण्याच्या सूचना प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे कार्यकर्त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. याचा विचार करावा लागेल, कारण आतापर्यंत पक्षाचे अस्तित्व टिकवण्याचे काम केले. वरिष्ठ पातळीवरून त्याची दखल घेत जात नसल्यामुळे योग्य तो निर्णय करावा लागेल. त्या दृष्टीने कार्यकर्त्यांचा विचार सुरू आहे. वेळेत लक्ष घातले नाही तर, या गटातून पक्ष हद्दपार होईल.
- अनिल बिर्जे, कार्यकर्ते, भाजप
--------------
कोट ३
पावस गटात मोठ्या प्रमाणात कुणबी समाजाचे वर्चस्व आहे. ते मतांमध्ये उतरवण्यासाठी आम्ही गावपातळीपासून सुरुवात केली आहे. त्यामुळे समाजहिताच्या दृष्टीने परिसर विकास करणार आहोत. आम्ही दोन गावांमध्ये समाजाच्या माध्यमातून वर्चस्व सिद्ध करून दाखवले आहे. तेच वर्चस्व या गटामध्ये दाखवून देऊ.
- समीर गिजबिले, उपसरपंच, डोर्ले
