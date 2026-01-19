परोपकारी वृत्ती म्हणजेच अध्यात्म
18852
परोपकारी वृत्ती म्हणजेच अध्यात्म
अजय कांडर ः बांद्यात पुस्तक प्रकाशन, पुरस्कार वितरण सोहळा
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. १९ ः जीवनात दुसऱ्यांना सुखी पाहण्याची वृत्ती हेही अध्यात्मच आहे. गौतम बुद्ध, शाहू, फुले, आंबेडकर यांनी तोच मार्ग निवडला. श्री श्री अवधुतानंद सरस्वती महाराज तसेच (कै.) अनुराधा पिळणकर यांचे चरित्र तथा साहित्य प्रकाशित करून अच्युत पिळणकर यांनी वाचन संस्कृती जोपासनेत मोठे योगदान दिले आहे. मोबाईलच्या युगात लोकांच्या हातात पुस्तक देण्याचा उपक्रम अत्यंत स्तुत्य असल्याचे मनोगत प्रसिद्ध कवी तथा स्तंभलेखक अजय कांडर यांनी येथे व्यक्त केले.
येथील श्री स्वामी समर्थ सभागृहात पिळणकर परिवारातर्फे आयोजित पुस्तक प्रकाशन व पुरस्कार वितरण सोहळ्याच्या अध्यक्ष स्थानावरून ते बोलत होते.
व्यासपीठावर प्रमुख वक्ते लेखक तथा मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. रुपेश पाटकर, प्रसिद्ध शल्य चिकित्सक (सावंतवाडी) डॉ. अमुल पावसकर, समाज साहित्य प्रतिष्ठान सिंधुदुर्गचे अध्यक्ष मधुकर मातोंडकर, रत्नाकर पिळणकर आदी मान्यवर उपस्थित होते. मान्यवरांच्या हस्ते दीपप्रज्वलनाने कार्यक्रमाचा प्रारंभ झाला. या सोहळ्यात अच्युत पिळणकर लिखित श्री श्री श्री अवधुतानंद सरस्वती स्वामी महाराज (परमपूज्य तेलंगणा) व बांदा बाल चरित्र ग्रंथ तसेच कवयित्री अनुराधा (आशा) पिळणकर लिखित कविता व बडबड गीत संग्रहाचे प्रकाशन करण्यात आले. डॉ. पावसकर यांना श्री श्री श्री अवधूतानंद सरस्वती स्वामी महाराज स्मरणार्थ आश्रम पुरस्कार व कवी अजय कांडर यांना कवयित्री आशा पिळणकर स्मृती काव्य पुरस्कार देऊन गौरविण्यात आले. तसेच बांद्याचे माजी सरपंच तथा साईमठ बांदाचे सल्लागार ज्ञानेश्वर केसरकर यांना मरणोत्तर जीवन गौरव सन्मानचिन्ह प्रदान करण्यात आले. ते त्यांच्या परिवाराने स्वीकारले. पिळणकर परिवारातर्फे रोणापाल येथील दयासागर छात्रालयाला दहा हजार रुपये छात्रालयाचे जीवबा वीर यांचेकडे प्रदान करण्यात आले. विविध मान्यवर व संस्थांचा स्मृतिचिन्ह देऊन सन्मान करण्यात आला.
डॉ. पावसकर, डॉ. पाटकर यांनी मनोगत व्यक्त केले. या सोहळ्याला विविध क्षेत्रातील मान्यवर, ग्रामस्थ आदी उपस्थित होते. मान्यवरांचे स्वागत व सत्कार अनिरुध्द पिळणकर, आशिष पिळणकर आणि अभिजीत पिळणकर यांनी, प्रास्ताविक अदिती पिळणकर, सूत्रसंचालन रश्मी नाईक यांनी केले. आभार अमृता पिळणकर यांनी मानले.