सिंधुदुर्गनगरीत विविध कार्यक्रम

सिंधुदुर्गनगरी ः शासकीय निवासी संकुल मित्रमंडळ सिंधुदुर्गनगरीच्या वतीने येथील जिल्हाधिकारी वसाहत येथे माघी गणेश जयंती निमित्त विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. यानिमित्त उद्या (ता. २०) हळदी-कुंकू तसेच वासाहतीतील मुलांचे विविध गुणदर्शन कार्यक्रम, बुधवारी (ता. २१) तारादेवी महिला ग्रुप केळुस यांचा फुगडी कार्यक्रम, वसाहतीतील मुलांचे विविध गुणदर्शन कार्यक्रम, गुरुवारी (ता. २२) गणेश जयंतीदिनी गणेश पूजन व श्री सत्यनारायण महापूजा, दुपारी महाप्रसाद, सायंकाळी ५ ते ७ पर्यंत स्थानिक भजने, त्यानंतर रघुनाथ कदम दिग्दर्शित मालवण ग्रुपचे दोन अंकी विनोदी नाटक ‘प्रेमाचा झांगडगुत्ता’, शुक्रवारी (ता. २३) दुपारी २.३० वाजता महिलांसाठी ‘होम मिनिस्टर’ कार्यक्रम आयोजित केला आहे. सर्व सांस्कृतिक कार्यक्रम जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत होणार आहेत. या कार्यक्रमांचा सर्वांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन शासकीय निवासी संकुल मित्रमंडळाचे अध्यक्ष राजेश चव्हाण, सचिव सचिन माने व सर्व पदाधिकाऱ्यांनी केले आहे.
आयनल मणेरवाडीत
माघी गणेश जयंती
नांदगाव ः अमर सेवा मंडळ आयनल मणेरवाडी व मुंबई यांच्यावतीने श्री गणेश मंदिरात माघी गणेश जयंती उत्सव निमित्ताने गुरुवारी (ता. २२) विविध कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. पहाटे ५ वाजता काकड आरतीने उत्सवाची सुरुवात, सकाळी ८ वाजता अभिषेक, ९ वाजता श्री सत्यनारायण महापूजा, ११ वाजता महाआरती व तीर्थप्रसाद, दुपारी १२ वाजता महाप्रसाद वाटप, सायंकाळी ४ वाजता फनी गेम्स, ७ वाजता स्थानिक भजन, रात्री ९ वाजता स्थानिक महिलांसाठी विविध कार्यक्रम, १० वाजता माझी आई पावणाई वारकरी भजन मंडळ किंजवडे-परबवाडी यांचे दिंडी भजन होणार आहे. या कार्यक्रमांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मंडळाचे अध्यक्ष दिनकर मसुरकर, उपाध्यक्ष मनोहर चव्हाण, सचिव प्रवीण मेस्त्री, खजिनदार दीपक मेस्त्री व ग्रामस्थांनी केले आहे.
