भाजपमधील अंतर्गत नाराजी दूर करू

नीतेश राणे : तिकीट न मिळालेल्यांना समित्यांवर संधी देऊ
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. १९ : नगरपरिषद निवडणुकांत स्वबळावर लढलो, त्यामुळे कुणी नाराज होण्याचा प्रश्नच नव्हता; पण महायुती झाल्याने अनेक इच्छुक उमेदवार नाराज होणार हे साहजीकच आहे. मात्र, त्यांना आम्ही विविध समित्यांवर संधी देणार आहोत. काही जणांना स्वीकृत सदस्यपदी वर्णी लावणार आहोत. येत्या काही दिवसांत सर्व नाराज कार्यकर्ते प्रचारात सहभागी दिसतील, अशी ग्वाही पालकमंत्री नीतेश राणे यांनी आज दिली.
येथील ओम गणेश निवासस्थानी श्री. राणे यांनी पत्रकार परिषद घेतली. ते म्हणाले, ‘जिल्हा परिषद, पंचायत समिती निवडणुकांसाठी महायुती झाली आहे. तीन पक्ष एकत्र येऊन निवडणूक लढवत आहेत. त्यामुळे कुणी ना कुणी नाराज होणे, पक्षांत कुरबुरी होणे हे साहजीकच आहे. जिल्हा परिषदेत केवळ ५० जागा आहेत. एका जागेसाठी आठ ते दहा जण इच्छुक आहेत. ठाकरे शिवसेनेसारखे शोधून उमेदवार आणावे लागतात, अशी आमची परिस्थिती नाही. त्यामुळे अनेक इच्छुक असल्याने काही जण नाराज होणारच आहेत; मात्र त्या सर्वांशी आम्ही संपर्क साधून आहोत. सर्वांची नाराजी निश्चितपणे दूर केली जाईल.’ श्री. राणे म्हणाले, ‘खासदार नारायण राणे यांच्यासह भाजप जिल्हाध्यक्ष प्रभाकर सावंत, शिवसेना जिल्हाप्रमुख दत्ता सामंत आणि मी स्वत: सर्व कार्यकर्त्यांच्या संपर्कात आहे. सर्वांशी संवाद साधत आहोत. कुणाची काही नाराजी असेल तर ती दूर करण्याचाही आमचा सतत प्रयत्न आहे.’
सर्वमान्य तोडगा लवकरच!
मंत्री राणे म्हणाले, ‘केंद्रापासून राज्यापर्यंत तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आम्ही सत्तेत आहोत. सत्तेमधील सर्व पदे आमच्याकडे आहेत. जिल्हा नियोजन, डोंगरी विकास तसेच अनेक समित्या आमच्याकडे आहेत. जिल्हा परिषद, पंचायत समित्यांमध्ये पाच स्वीकृत सदस्यही नियुक्त केले जाणार आहेत. त्यामुळे जे कुणी नाराज असतील त्यांना समित्यांवर, स्वीकृत सदस्यपदी संधी देणार आहोत. आपल्याला संधी मिळावी, आपल्याच मतदारसंघातील उमेदवार असावा, असेही सगळ्यांना वाटते, मात्र, या सर्वांवर सर्वमान्य असा तोडगा आम्ही लवकरच काढू.’
