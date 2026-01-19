नवाबाग येथे गुरुवारी माघी गणेश जयंती
18865
नवाबाग येथे गुरुवारी
माघी गणेश जयंती
वेंगुर्ले ः नवाबाग ग्रामस्थांतर्फे बायुला घुमटेश्वर मंदिर येथे गुरुवारी (ता. २२) माघी गणेश जयंती उत्सव साजरा होणार आहे. गुरुवारी सकाळी मिरवणुकीने गणरायाचे आगमन, पूजन, दुपारी १२ वाजता आरती व तीर्थप्रसाद, सायंकाळी ५ वाजता रामेश्वर महिला वारकरी मंडळाचे (वेंगुर्ले) भजन, ६ वाजता नवाबाग ग्रामस्थांची संगीत आरती, ७ वाजता कुडाळ येथील भैरव जोगेश्वरी महिला मंडळाचे फुगडी नृत्य, रात्री ८.३० वाजता लकी ड्रॉ कुपन स्पर्धा, ९.३० वाजता नटराज प्रॉडक्शन प्रस्तुत, विश्व कलामंच निर्मित नृत्य, हास्य, विनोदांचा कलाविष्कार, शुक्रवारी (ता. २३) पहाटे ५ वाजता काकड आरती, पूजन, सकाळी १० वाजता नवाबाग ग्रामस्थांचे वारकरी भजन, दुपारी १२.३० वाजता महाप्रसाद, ३ वाजता स्थानिक महिलांची फुगडी व हळदीकुंकू समारंभ, सायंकाळी ६ वाजता गणपती विसर्जन असे कार्यक्रम होतील. लकी ड्रॉ कुपन स्पर्धेत सहभाग घ्यावा, असे आवाहन ग्रामस्थांनी केले आहे.
.................
18866
राज्यस्तरीय निबंधात
नील बांदेकर प्रथम
बांदा ः मुंबई येथील अष्टपैलू संस्कृती प्रतिष्ठानतर्फे नुकत्याच झालेल्या राज्यस्तरीय निबंध लेखन स्पर्धेत जवाहर नवोदय विद्यालय सांगेली येथील सातवीतील विद्यार्थी नील बांदेकर याने राज्यात प्रथम येण्याचा बहुमान पटकावला. या स्पर्धेत संपूर्ण राज्यभरातून शेकडो विद्यार्थ्यांनी सहभाग नोंदविला. या सर्व विद्यार्थ्यांमध्ये आपल्या उत्कृष्ट निबंध लेखन शैलीच्या जोरावर नीलने राज्यात प्रथम क्रमांक पटकावला. यापूर्वीही त्याने राज्यस्तरीय वेशभूषा, कथाकथन, वक्तृत्व, निबंध, मॉडेलिंग, गीत गायन, चित्रकला अशा अनेक स्पर्धेत सहभागी होऊन प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. त्याच्या यशात आई गौरी बांदेकर आणि वडील नितीन यांचे अनमोल असे मार्गदर्शन लाभले आहे. नीलच्या यशाने विविध स्तरांतून त्याचे अभिनंदन करण्यात येत आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.