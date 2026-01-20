कोकण
सोनवडे बौध्दवाडी येथील ''तो'' ध्वजस्तंभ पूर्ववत
संगमेश्वर, ता. २० ः संगमेश्वर तालुक्यातील सोनवडे-बौद्धवाडी येथील स्तंभाची अनोळखीने तोडफोड केल्याची घटना घडली होती. याप्रकरणी देवरुख पोलिस ठाण्यात अज्ञातावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. स्थानिक ग्रामस्थांच्या मदतीने शनिवारी सायंकाळी उशिरा स्तंभ पूर्ववत करण्यात आला. त्यानंतर स्थानिक ग्रामस्थ आणि पोलिस अधीक्षक नितीन बगाटे यांनी स्तंभाला पुप्षहार अर्पण केला. या वेळी आमदार शेखर निकम, रिपाईचे रोहित तांबे, सरपंच अंकुश राऊत आणि स्थानिक ग्रामस्थ उपस्थित होते.