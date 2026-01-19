निरवडेच्या विकासासाठी हक्काने बोलवा
ॲड. अनिल निरवडेकर ः उपनगराध्यक्ष झाल्याबद्दल सत्कार
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. १९ : भाजपने माझ्यासारख्या एका सामान्य कार्यकर्त्याला सावंतवाडीच्या उपनगराध्यक्ष पदावर बसवून मोठी जबाबदारी दिली आहे. ही उंची गाठताना माझ्या निरवडे गावाने मला दिलेली साथ मी कधीही विसरू शकणार नाही. मी जरी शहराचा उपनगराध्यक्ष झालो, तरी निरवडे गावातील ग्रामस्थांसाठी माझ्या कार्यालयाची दारे कोणतीही अपेक्षा न ठेवता सदैव उघडी राहतील. त्यांनी हक्काने माझ्याकडे यावे, तुमची कामे करण्यासाठी कटिबद्ध आहे, अशी ग्वाही उपनगराध्यक्ष अॅड. अनिल निरवडेकर यांनी दिली.
निरवडे येथील श्री साटम महाराज कलाक्रीडा मंडळाच्या वतीने आयोजित जाहीर सत्कार सोहळ्यात ते बोलत होते. दरम्यान, याच कार्यक्रमात भारतीय सैन्य दलात भरती झालेल्या पियुष बर्डे आणि वेदांत पारकर यांच्यासह शरीरसौष्ठव स्पर्धेत यश मिळविलेले वासुदेव वैज आणि आरटीओ अधिकारी यांचाही सत्कार करण्यात आला. या कार्यक्रमास सावंतवाडी खरेदी-विक्री संघाचे चेअरमन प्रमोद गावडे, माजी सरपंच हरी वारंग, उपसरपंच अर्जुन पेडणेकर, सामाजिक कार्यकर्ते नागेश गावडे, नयनेश गावडे, पोलिसपाटील अजित वैज, संतोष गावडे, बाबल सावळ, प्रकाश माळकर, संजय तानावडे, रमेश बोंद्रे, दत्ताराम गावडे, सुनील माळकर, रोहन मल्हार आदी उपस्थित होते. प्रसन्न सोनुर्लेकर यांनी सूत्रसंचालन केले.
सामाजिक कार्यासाठी नेहमी सोबत!
ॲड. निरवडेकर म्हणाले, ‘निरवडेतील तरुण भारतीय सैन्य दलात भरती होत आहेत, ही अतिशय अभिमानास्पद गोष्ट आहे. गावातील तरुणांमध्ये मोठी गुणवत्ता असून त्यांनी केवळ नशिबावर अवलंबून न राहता सातत्यपूर्ण प्रयत्न करावेत. उपनगराध्यक्ष म्हणून काम करताना गावाकडे पूर्ण लक्ष असेल. निरवडे ग्रामस्थांनी काही अडचण असल्यास किंवा कामासाठी थेट सावंतवाडी पालिकेत अथवा माझ्या कार्यालयात भेटा. माझ्या कार्यालयाची दारे आपल्यासाठी सदैव उघडी राहतील. साटम महाराज मंडळाने केलेला हा सत्कार कायम स्मरणात राहील आणि त्यांच्या सामाजिक कार्यासाठी नेहमी सोबत असेन.’
