विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे जनजागृती कार्यक्रम
विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे जनजागृती
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २०ः येथील जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणातर्फे महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण-मुंबई यांनी ठरवून दिलेल्या समान किमान कार्यक्रमांतर्गत दी न्यू इंग्लिश स्कूल (ता. संगमेश्वर) येथे जनजागृती कार्यक्रम नुकताच झाला.
प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश विनोद जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्त्री भ्रूणहत्येचे सामाजिक दुष्परिणाम, त्यास प्रतिबंध करण्यासाठी असलेल्या कायदेशीर तरतुदी तसेच ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ आणि ‘घर घरमें न्याय’ या विषयावर मार्गदर्शन करण्यात आले. या कार्यक्रमाला जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणचे सचिव आर. आर. पाटील प्रमुख मार्गदर्शक म्हणून होते. या वेळी अॅड. अमित शिरगावकर पॅनल विधिज्ञ धनंजय शेट्ये सचिव, व्यापारी पैसाफंड सो. संगमेश्वर, सामाजिक कार्यकर्ते दिनेश आंब्रे, मुख्याध्यापक सचिन खामकर व पर्यवेक्षक प्रकाश दळवी आदी मान्यवर उपस्थित होते.
कार्यक्रमादरम्यान सचिव पाटील यांनी स्त्री भ्रूणहत्या हा गंभीर सामाजिक गुन्हा असून, त्यावर कठोर शिक्षेची तरतूद आहे. याबाबत माहिती देत महिलांचे हक्क, कायदेशीर संरक्षण व मोफत कायदेशीर मदत सेवांबाबत मार्गदर्शन केले. अॅड. अमित शिरगावकर यांनी स्त्री भ्रूणहत्येला प्रतिबंध करणाऱ्या कायद्याच्या तरतुदी, गुन्ह्यांचे परिणाम व नागरिकांची जबाबदारी या विषयी सविस्तर माहिती दिली. या कार्यक्रमात बेटी बचाओ बेटी पढाओ योजनेचे महत्व तसेच घर घरमें न्याय या उपक्रमातून सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत न्याय पोहोचवण्याच्या संकल्पनेवर भर देण्यात आला. या कार्यक्रमासाठी शाळेतील सर्व विद्यार्थी, प्राध्यापक व कर्मचारीवर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होता.
