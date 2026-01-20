-‘वंदे मातरम्’ सादरीकरणासाठी दिल्लीत
- rat२०p३.jpg-
२६O१८९६०
चिपळूण : प्रजासत्ताक दिनी ‘वंदे मातरम्’ सादरीकरणासाठी निवड झालेले विद्यार्थी
----
कर्तव्यपथावर कोकणची कला
चिपळूणच्या विद्यार्थ्यांची, ‘वंदे मातरम्’साठी निवड
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २० ः दिल्लीतील कर्तव्यपथ (राजपथ) येथे २६ जानेवारीला होणाऱ्या प्रजासत्ताक दिनाच्या दिमाखदार सोहळ्यात यंदा कोकणच्या कलासंस्कृतीचा गौरव होणार आहे. ‘वंदे मातरम्’ या भव्य सांस्कृतिक सादरीकरणासाठी महाराष्ट्रातून झालेल्या निवड चाचणीत चिपळूण तालुक्यातील मांडकी–पालवण येथील गोविंदरावजी निकम कृषी महाविद्यालयाच्या विद्यार्थ्यांनी बाजी मारली असून, त्यांची राष्ट्रीय स्तरावर निवड झाली आहे.
कृषिभूषण डॉ. तानाजीराव चोरगे शिक्षण व संशोधन संस्था संचलित या महाविद्यालयातील दिनार नेरुरकर (चतुर्थ वर्ष) आणि सुजल वाडकर (द्वितीय वर्ष) हे दोन विद्यार्थी महाराष्ट्र राज्याच्या प्रतिनिधी संघातून दिल्लीत आपली कला सादर करणार आहेत. विशेष म्हणजे, चिपळूणचेच सागर कुंभार हे सलग दुसऱ्या वर्षी महाराष्ट्र संघाचे ‘टीम मॅनेजर’ म्हणून जबाबदारी सांभाळत आहेत.
विद्यार्थ्यांच्या या यशाबद्दल उद्योगमंत्री उदय सामंत आणि आमदार शेखर निकम यांनी त्यांचे अभिनंदन केले असून, पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या आहेत. सातत्यपूर्ण सराव, शिस्त आणि जिद्दीच्या जोरावर या विद्यार्थ्यांनी हे यश संपादन केले असून, यामुळे संपूर्ण कोकण विभागाचा नावलौकिक वाढला आहे.
या यशामागे संस्थेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. निखिल चोरगे, प्राचार्य डॉ. संकेत कदम आणि डॉ. शमिका चोरगे यांचे मोलाचे मार्गदर्शन लाभले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.