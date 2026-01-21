सचिन पाटील मुंबई नगरसेवकपदी
मुंबई नगरसेवकपदी
फुरूसचे सचिन पाटील
खेड ः तालुक्यातील फुरूस-भुलेश्वरवाडी येथील ग्रामस्थ आणि सध्या कांदिवली (मुंबई) येथे वास्तव्याला असलेले सचिन पाटील मुंबई महानगरपालिकेत ठाकरे शिवसेनेकडून निवडून आले आहेत. त्यांच्या निवडीमुळे कोकण आणि मुंबईचे नाते पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले असून, फुरूसमधील ग्रामस्थांमधून समाधान व्यक्त केले जात आहे. शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाशी एकनिष्ठ राहत मुंबई महानगरपालिकेच्या कांदिवली पूर्व प्रभाग २९ मधून त्यांनी निवडणूक लढवली. भाजपच्या उमेदवाराला धूळ चारत १९३८ मतांनी त्यांनी विजय मिळवला. प्रभागातील मतदारांनी विकासाला कौल दिला असून, जनतेच्या विश्वासाला कदापी तडा जाऊ देणार नाही, अशी ग्वाही देत यापुढे जनतेच्या सेवेसाठी सदैव तत्पर राहू, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले.
नासा, इस्रो अभ्यासदौऱ्यास
स्वरा मर्चंडे हिची निवड
खेड ः तालुक्यातील जिल्हा परिषद शाळा जांबुर्डे मोरवंडे या शाळेची विद्यार्थिनी स्वरा मर्चंडे हिची रत्नागिरी जिल्हा परिषदेअंतर्गत ‘जाणू-विज्ञान, अनुभवू विज्ञान’ या उपक्रमात घेण्यात आलेल्या स्पर्धा परीक्षेमध्ये नासा (अमेरिका) व इस्रो (भारत) या आंतरराष्ट्रीय अंतराळ संशोधन संस्थांना भेट व अभ्यासदौऱ्यासाठी निवड झाली आहे. अभ्यासातील सातत्य, बुद्धिमत्ता, कष्ट, चिकाटी, अभ्यासू वृत्ती, विज्ञानावरील प्रेमामुळे स्वराने हे यश संपादन केले. मुख्याध्यापक राजेंद्र चांदिवडे, विरेंद्र गावित, केंद्रप्रमुख शेले, ऋतुजा चांदिवडे, बेलोसे, गणोजी माने, एकनाथ पाटील, विधी पाटील, सिद्धार्थ बल्लाळ यांचे मार्गदर्शन लाभले. या निवडीबद्दल शाळा व्यवस्थापन समिती, जांबुर्डे मोरवंडे येथील ग्रामस्थ, केंद्रातील सर्व शिक्षक यांनी स्वराला पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा देऊन अभिनंदन केले.
