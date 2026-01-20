प्रजासत्ताकदिनी मंगेश मोरे यांचे उपोषण
मंगेश मोरे यांचे २६ला उपोषण
प्रशासनाला निवेदन; बांधकाम विभागाच्या कामावर नाराजी
सकाळ वृत्तसेवा
खेड, ता. २० : खेड नगरपालिकेसह सार्वजनिक बांधकाम आणि जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाच्या हलगर्जीपणासह निकृष्ट कामांमुळे वाहनचालकांसह नागरिकांना नाहक त्रास सोसावा लागत आहे. तिन्ही विभागाच्या वर्षानुवर्षांच्या ढिसाळ कारभाराविरोधात येथील सामाजिक कार्यकर्ते मंगेश मोरे २६ जानेवारी रोजी तहसील कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करणार आहेत. याबाबतचे निवेदन जिल्हाधिकाऱ्यांसह संबंधित विभागाला त्यांनी दिले.
भरणे ते दापोली राज्यमार्गाच्या काँक्रिटीकरण कामातील फुरूस ते नवानगर अंतरापर्यंतच्या चार पुलांचे काम टप्प्याटप्याने करण्याऐवजी एकाच वेळी सुरू केल्याने मार्गक्रमण करताना कसरत करावी लागत आहे. योगिता दंत महाविद्यालय ते भरणेपर्यंतच्या जागोजागीचे खड्डे अन् धुळीचाही सामना करावा लागत आहे. कोट्यवधी रुपये खर्चून रेल्वेस्थानकाच्या सुशोभीकरणाचे काम आणि लगतचा काँक्रिटीकरणाचा रस्ता निकृष्ट ठरला आहे. सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या ढिसाळ नियोजनामुळे जनतेचा पैसा वाया गेल्याने वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची चौकशी करून बदली करण्याची मागणी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केली आहे.
