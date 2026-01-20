हजरत बाबांच्या उर्सला ७५० वर्षांची परंपरा
हजरत बाबांच्या उर्सला ७५० वर्षांची परंपरा
विलवडेत २२ला सोहळा; हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे प्रतीक
लांजा, ता. २० ः हिंदू-मुस्लिम ऐक्याचे प्रतीक आणि हजारो भाविकांचे श्रद्धास्थान असलेल्या लांजा तालुक्यातील विलवडे येथील हजरत सैय्यद बद्रुद्दीन उर्फ सैलानी शहा बाबांचा वार्षिक उर्स सोहळा २२ जानेवारीला अत्यंत भक्तिभावात साजरा होणार आहे. सुमारे ७५० वर्षांची प्रदीर्घ परंपरा लाभलेल्या या उत्सवासाठी कोकणासह पश्चिम महाराष्ट्रातून हजारो भाविक हजेरी लावणार आहेत.
हजरत सैय्यद बद्रुद्दीन शहा बाबांच्या दर्ग्याला ऐतिहासिक महत्त्व आहे. इ. स. १२६५ मध्ये विलवडे येथील रामचंद्र खेतल यांच्या जागेत या दर्ग्याची स्थापना झाली. साडेसातशे वर्षांपासून हा दर्गा सर्वधर्म समभावाचा संदेश देत आहे. सध्या ‘हजरत बद्रुद्दीन सैलानी ट्रस्ट, विलवडे’च्या माध्यमातून हजरत मुख्त्यार हुसैन शेख यांच्या मार्गदर्शनाखाली मालीम परिवार दर्ग्याचे व्यवस्थापन आणि देखभाल पाहत आहे. या उर्ससाठी केवळ रत्नागिरीच नव्हे तर सिंधुदुर्ग, कोल्हापूर, सांगली आणि मुंबई येथूनही भाविक मोठ्या संख्येने येतात. भाविकांच्या सोयीसाठी ट्रस्टच्यावतीने जय्यत तयारी करण्यात आली आहे. या सोहळ्याला आणि दर्शनाला बहुसंख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन ट्रस्टींच्यावतीने करण्यात आले आहे.
उर्स महोत्सवाचा प्रारंभ उद्या (ता. २१) रात्री ‘चुना चढवण्याच्या’ विधीने होईल त्यानंतर २२ ला मुख्य ‘संदल’ मिरवणूक काढून बाबांच्या दर्ग्यावर संदल चढवण्यात येईल. या दोनही दिवशी विलवडे परिसर भक्तिरसात न्हाऊन निघतो.
दोन दिवस धार्मिक कार्यक्रम
दिवसभर विविध धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात आले आहे. रात्री ढबुस (रातीब), मिलाद शरीफ आणि विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमांची रेलचेल असेल. उर्सनिमित्त सर्व भाविकांसाठी महाप्रसादाचे (नियाज) विशेष आयोजन करण्यात आले आहे.
