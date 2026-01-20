राष्ट्र सेविका समितीतर्फे सावंतवाडीत पथसंचलन
सावंतवाडी ः राष्ट्र सेविका समितीतर्फे शहरात सघोष पथसंचलन करण्यात आले.
कुडाळ, ता. २० ः राष्ट्र सेविका समिती सिंधुदुर्गतर्फे सघोष पथसंचलन व मकर संक्रमण उत्सव सावंतवाडी येथे उत्साहात साजरा झाला. यानिमित्त शहरातून उत्साहपूर्ण वातावरणात व शिस्तबद्धतेने सघोष पथसंचलन करण्यात आले. यामध्ये जिल्हाभरातील १३५ राष्ट्रसेविका महिला सहभागी झाल्या.
संचलन हा राष्ट्र सेविका समितिच्या कार्यपद्धतीचा एक भाग असून अनुशासन, सांघिक कृतीचा अवलंब हे संचलनाचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे. या अंतर्गत कोकण प्रांतात एकाच दिवशी प्रत्येक जिल्ह्यात एक किंवा दोन ठिकाणी मिळून १८ पथसंचलने करण्यात आली. ''सुसंघटित समाज, समर्थ समाज'' असा संदेश या संचलनातून देण्यात आला. सावंतवाडी येथील ऐतिहासिक वास्तू राजवाडा येथे राष्ट्रसेविका समितीच्या सामाजिक समरसता गतिविधी प्रमुख सुनंदा आमशेकर (कोकण प्रांत) यांच्या विशेष उपस्थितीत हा संचलन कार्यक्रम झाला.
यावेळी समितीच्या सिंधुदुर्ग जिल्हा कार्यवाहिका मृणाल देसाई उपस्थित होत्या. आमशेकर यांनी उपस्थित राष्ट्रसेविकांना मार्गदर्शन केले. यावेळी राजवाडा, पंपास हॉटेल, भोसले गार्डन, बाजारपेठ, आरपीडी हायस्स्कूल, मारुती मंदिर ते राजवाडा या मार्गावर संचलन करण्यात आले. या संचलनात कुडाळ कणकवली, मालवण, देवगड, वेंगुर्ले, दोडामार्ग येथील सेविका उपस्थित होत्या.
