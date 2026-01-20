६ महिन्यात वीज ग्राहकांना 91 लाख 48 हजाराची सवलत
वीजग्राहकांना ९१ लाखांची सवलत
‘टीओडी’ माध्यम ; रत्नागिरीतील १ लाख ५ हजार ग्राहक
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २० : महावितरणकडून राज्यातील घरगुती वीजग्राहकांसाठी स्मार्ट टीओडी (टाइम ऑफ डे) मीटरच्या माध्यमातून दिवसाच्या वीजवापरामध्ये प्रतियुनिट ८० पैसे ते १ रुपया सवलत दिली जाते. महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने पुढील पाच वर्षासाठी निश्चित केलेल्या वीजदरानुसार घरगुती ग्राहकांना टीओडीप्रमाणे वीजदरात १ जुलै २०२५ पासून सवलत देणे सुरू आहे. या अंतर्गत रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील १ लाख ४५ हजार ४०४ वीजग्राहकांना जुलै ते डिसेंबर या ६ महिन्यात एकूण ९१ लाख ४८ हजार रुपयांची सवलत मिळाली आहे.
नव्या तंत्रज्ञानाच्या मीटरमधून स्वयंचलित मासिक रीडिंग होत असल्याने अचूक बिले मिळतात. घरातील विजेचा वापर दर एक तासाला संबंधित ग्राहकांना मोबाईलवर पाहता येतो. त्यामुळे वीजवापरावर देखील ग्राहकांचे थेट नियंत्रण राहणार आहे. टाईम ऑफ डे प्रणालीनुसार वीजवापराच्या कालावधीनुसार दर आकारणी केली जाते. औद्योगिकनंतर घरगुती ग्राहकांना प्रथमच स्वस्त वीजदरासाठी टीओडीप्रमाणे आकारणी सुरू झाली आहे. स्मार्ट टीओडी मीटरमुळे रत्नागिरी जिल्ह्यात जुलै महिन्यात ४८ हजार ४८१ ग्राहकांना ३ लाख २० हजारांची, ऑगस्ट महिन्यात ९१ हजार ३६० ग्राहकांना ११ लाख ८१ हजारांची, सप्टेंबरमध्ये १ लाख १० हजार १३५ ग्राहकांना १५ लाख ४६ हजारांची, ऑक्टोबरमध्ये १ लाख १ हजार ५३१ ग्राहकांना १२ लाख २९ हजारांची, नोव्हेंबरमध्ये १ लाख ४ हजार १२२ ग्राहकांना १३ लाख २७ हजारांची तर डिसेंबरमध्ये १ लाख ५ हजार ७७५ ग्राहकांना ११ लाख ३५ हजारांची वीजदर सवलत मिळाली आहे. जिल्ह्यातील वीजग्राहकांना सहा महिन्यात एकूण ६७ लाख ४१ हजार रुपयांची सवलत मिळाली आहे. तसेच सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील वीजग्राहकांना सहा महिन्यात एकूण २४ लाख ७ हजार रुपयांची सवलत मिळाली आहे.
चौकट
पाच वर्षांसाठी सवलत
२०२५ ते ३० या पाच वर्षांसाठी आयोगाने घरगुती ग्राहकांसाठी टाईम ऑफ डे (टीओडी) नुसार सकाळी ९ ते सायंकाळी ५ या वेळेत वापरलेल्या विजेसाठी प्रतियुनिट ८० पैसे ते १ रुपया सवलत मंजूर केली आहे. यात १ जुलै २०२५ ते मार्च २०२६ मध्ये ८० पैसे, २०२७ मध्ये ८५, २०२८ व २९ मध्ये ९० पैसे तसेच २०३० मध्ये १ रुपये प्रतियुनिट सवलत मिळणार आहे.
