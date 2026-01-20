क्रिकेट स्पर्धेत भवानी स्पोर्ट्स ''महाविजेता''
सोनुर्ली : विजेत्या भवानी स्पोर्टस संघाला गौरविताना मान्यवर.
क्रिकेट स्पर्धेत भवानी स्पोर्ट्स ‘महाविजेता’
सोनुर्ली प्रीमियर लीग ः ‘रॉयल स्ट्रायकर्स’ संघाला उपविजेतेपद
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २० ः नवयुवक कला, क्रीडा मंडळ सोनुर्ली पाक्याचीवाडी आयोजित ‘सोनुर्ली प्रीमियर लीग पर्व ८’ च्या महाअंतिम सामन्यात दादा नाईक या खेळाडूच्या तडाखेबाज फलदांजीच्या जोरावर २४ चेंडूत ८५ धावांचे कठीण आव्हान पूर्ण करत भवानी स्पोर्ट्स संघ महाविजेता ठरला. रॉयल स्ट्रायकर्स सोनुर्ली संघाला उपविजेता पदावर समाधान मानावे लागले. दोन्ही संघांना मान्यवरांच्या उपस्थितीत रोख रक्कम व चषक देऊन गौरविण्यात आले.
नवयुवक कला, क्रीडा मंडळ गेली आठ वर्षे सोनुर्ली प्रीमियर लीगचे यशस्वीरित्या आयोजन करत आहे. यावर्षी आझाद मैदानावर पार पडलेल्या या लीगसाठी तब्बल सहा संघांनी सहभाग दर्शविला. महाअंतिम सामना भवानी स्पोर्ट आणि रॉयल स्ट्रायकर्स सोनुर्ली या दोन संघांमध्ये रंगला. नाणेफेक जिंकून भवानी स्पोर्ट्स संघाने प्रथम गोलंदाजी स्वीकारली. रॉयल स्ट्रायकर्सच्या आयकॉन खेळाडू असलेल्या राजाराम गवस याने प्रतिस्पर्धी गोलंदांवर अक्षरशः तुटून पडत अर्धशतक साजरे केले. या अर्धशतकाच्या जोरावर संघाला २४ चेंडूत ८४ धावापर्यंत नेत भवानी स्पोर्ट्स संघासमोर २४ चेंडूंमध्ये ८५ धावांचे कठीण असे आव्हान उभे केले.
समोर मोठे लक्ष्य असताना सुद्धा भवानी स्पोर्ट संघ आत्मविश्वासाने मैदानात उतरला. संघाचा आयकॉन खेळाडू पाडलोस येथील दादा नाईक याने संयमी आणि तितकीच तडाखेबाज फलंदाजी करत संघाला विजय मिळवून दिला. त्याला न्हावेली येथील अजय पार्सेकर याच्या अष्टपैलू खेळीची तितकीच साथ लाभली. एक चेंडू आणि तीन धावा अशा समीकरणापर्यंत पोहोचलेल्या रोमांचक सामन्यात अखेरच्या चेंडूवर तीन धावा काढत भवानी स्पोर्ट्स संघाने रोमहर्षक विजय संपादित केला.
या दोन्ही संघांना मान्यवरांच्या हस्ते गौरविण्यात आले. लीगमधील उत्कृष्ट फलंदाज म्हणून राजाराम गवस, तर मालिकावीर म्हणून दादा नाईक यांना गौरविण्यात आले. एकूण दोन दिवस चाललेली ही स्पर्धा अतिशय उत्साहात झाली.
