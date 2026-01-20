संक्षिप्त
निवृत्ती वेतनासाठी
माहितीचे आवाहन
रत्नागिरी ः माजी सैनिक व्याख्येत न येणारे तसेच सैन्यातील निवृत्ती वेतन मिळत नसलेल्या ६५ वर्षांवरील सैनिकांची किंवा विधवांची माहिती ३० पर्यंत जिल्हा सैनिक कल्याण कार्यालयात स्वत: उपस्थित राहून सादर करावी, असे आवाहन जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकाऱ्यांनी केली आहे. आर्मी नंबर, रँक व नाव, भरतीची तारीख, निवृत्तीची तारीख, निवृत्तीचे कारण, चारित्र्य, युद्धात सहभाग असल्यास तपशील याची माहिती आवश्यक आहे. सैन्यसेवा केलेले; परंतु सैनिक व्याखेत न बसणारे ६५ वर्षांवरील व्यक्ती (विधवांसाठी वयाची अट नाही), सैन्यसेवेतून बडतर्फ झालेला नसावा. केएसबी किंवा झेडएसबीकडून चरितार्थासाठी आर्थिक मदत मिळण्यास पात्र नसलेला, अर्धसैनिक बलमधील नसावा. चरितार्थासाठी उत्पन्नाचे काहीही साधन नसलेल्या व्यक्तींचाच समावेश करावा.
शिष्यवृती परीक्षा प्रवेशपत्र
शाळांच्या लॉगीनवर उपलब्ध
रत्नागिरी ः २२ फेब्रुवारी रोजी सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकाच दिवशी घेण्यात येणाऱ्या ५वी व ८वी शिष्यवृती परीक्षेसाठीचे प्रवेशपत्र संबंधित शाळांच्या लॉगीनवर उपलब्ध करून देण्यात आले असून, सर्व परीक्षार्थी व पालक यांनी शाळेच्या मुख्याध्यापकांकडून प्रवेशपत्र प्राप्त करून घ्यावेत, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद, पुण्याच्या आयुक्त अनुराधा ओक यांनी केले आहे. पूर्व उच्च प्राथमिक (इ. ५वी) आणि पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इ. ८वी) ही २२ रोजी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये एकाच दिवशी घेण्यात येणार आहेत. या परीक्षेचे प्रवेशपत्र १३ जानेवारीपासून संबंधित शाळेच्या लॉगीनमध्ये उपलब्ध करून देण्यात आलेले आहे. तरी मुख्याध्यापकांनी प्रवेशपत्राची प्रिंट काढून तत्काळ सर्व परीक्षार्थ्यांना वितरित करावे. सर्व परीक्षार्थी व पालक यांनी मुख्याध्यापकांकडून प्रवेशपत्र प्राप्त करून घ्यावेत.
प्रचार साहित्याबाबत
विशेष सूचना
रत्नागिरी : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक आयोगाने प्रचार साहित्याबाबत कडक नियमावली जाहीर केली आहे. ''लोकप्रतिनिधीत्व अधिनियम १९५१'' च्या कलम १२७ (ए) नुसार, उमेदवारांनी छापलेल्या सर्व पोस्टर्स, बॅनर्स आणि पत्रकांवर मुद्रक व प्रकाशकाचे नाव, पत्ता आणि छापलेल्या प्रतींची संख्या नमूद करणे आता बंधनकारक आहे. या नियमानुसार, मुद्रकाने प्रकाशकाकडून दोन ओळखीच्या व्यक्तींच्या स्वाक्षरीसह घोषणापत्र घेणे आवश्यक आहे तसेच, छपाईसाठी आकारलेले शुल्क आणि प्रतींची माहिती विहित नमुन्यात निवडणूक आयोगाला सादर करावी लागणार आहे. संगणकीय छपाई किंवा कोणत्याही स्वरूपातील जाहिरात साहित्याला हे नियम लागू राहतील. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा प्रशासनाने दिला आहे. प्रचारावर झालेला हा सर्व खर्च उमेदवाराच्या निवडणूक खर्च पत्रकात समाविष्ट केला जाणार आहे.
