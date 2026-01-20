महासंघ नेहमीच व्यापाऱ्यांसोबत
प्रसाद पारकर ः तळेरेत आदर्श व्यापारी संघटनेचा वर्धापन दिन
तळेरे, ता. २० : व्यापाऱ्यांच्या विविध समस्यांचा अभ्यास महासंघ करत असतो. त्यादृष्टीने योग्य ते निर्णय महासंघ नेहमीच घेत आला आहे. व्यापाऱ्यांसाठी आयोजित करत असलेल्या उपक्रमांना यापुढेही सहकार्य करू, असे प्रतिपादन सिंधुदुर्ग जिल्हा व्यापारी महासंघाचे अध्यक्ष प्रसाद पारकर यांनी केले. ते तळेरे आदर्श व्यापारी संघटनेच्या ६९ व्या वर्धापन दिन कार्यक्रमात बोलत होते.
या कार्यक्रमाचे उद्घाटन श्री. पारकर यांच्या हस्ते दीपप्रज्वलन व डॉ. मिलिंद कुलकर्णी यांच्या हस्ते छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून करण्यात आले. यावेळी महासंघाचे कार्यवाह नितीन वाळके, सहकार्यवाह तथा तळेरे आदर्श व्यापारी संघटनेचे अध्यक्ष राजू जठार, निवृत्त वरिष्ठ पोलिस अधिकारी सूर्यकांत तळेकर, उपसरपंच संदीप घाडी, माजी सभापती दिलीप तळेकर, रमाकांत वरुणकर, कार्याध्यक्ष अमोल सोरप, सत्कारमूर्ती सदाशिव पांचाळ, देवकी तळेकर, सचिन पावसकर, श्रीपत पाताडे, प्रतिभा पाटील, नांदगाव व्यापारी संघटना अध्यक्ष पपी वायंगणकर आदी मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी वैद्यकीय सेवेबद्दल डॉ. कुलकर्णी, शैक्षणिक गुणवत्तेबद्दल सावी मुद्राळे, शाळा व्यवस्थापन समिती अध्यक्ष देवकी तळेकर, तळेरे विद्यालयाचे प्राचार्य अविनाश मांजरेकर, सदाशिव पांचाळ यांना सन्मानित करण्यात आले. यावर्षीचा यशस्वी उद्योजक पुरस्कार सचिन पावसकर यांना, उत्कृष्ट कार्यकर्ता पुरस्कार आदित्य महाडिक, उत्कृष्ट सामाजिक संस्था श्री गणेशकृपा सांस्कृतिक उत्कर्ष मंडळ, कासार्डे बंडवाडी यांना देऊन गौरविण्यात आले. प्रास्ताविक, आभार आणि सूत्रसंचालन राजू जठार यांनी केले. त्यानंतर श्री देव भैरव जोगेश्वरी फुगडी मंडळ कुडाळ आणि तारादेवी फुगडी मंडळ केळुस-वेंगुर्ले यांचा फुगडी सामना, कुडाळ येथील ‘रंगी रंगला महाराष्ट्र’ हा कार्यक्रम झाला. यावेळी व्यापारी व ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
व्यवसायात आपुलकी महत्त्वाची!
डॉ. कुलकर्णी यांनी, आपल्या व्यवसायात आपुलकी जेवढी वाढेल, तेवढेच स्पर्धेत आपण पुढेच असणार आहोत. स्पर्धा करताना आधुनिकतेकडेही वळले पाहिजे, असे सांगितले. राजू जठार यांनी, पुढील एक वर्ष परिवर्तन वर्ष साजरे करणार आहोत. त्यासाठी चिंतन शिबिर आयोजित करून व्यापाऱ्यांना मार्गदर्शन केले जाईल.
