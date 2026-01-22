महिलांसाठी गर्भाशय कर्करोगाची मोफत चाचणी

-rat२०p१८.jpg-
रत्नागिरी : महानगर गॅसच्या एमजीएल सीएसआर- आरोग्य कार्यक्रमाअंतर्गत कर्करोग तपासणी कार्यक्रमाला उपस्थित महिला.
गर्भाशय कर्करोगाची मोफत चाचणी
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २२ : महानगर गॅसच्या एमजीएल सीएसआर-आरोग्य कार्यक्रमाअंतर्गत मालती-जनार्दन फाउंडेशनतर्फे महिलांसाठी गर्भाशय मुखाच्या कर्करोगाची मोफत एचपीव्ही डीएनए चाचणी शिर्के हायस्कूल येथे करण्यात आली. २२५ महिलांची तपासणी या वेळी करण्यात आली.
पुण्यातील सायन्स अॅण्ड टेक्नॉलॉजी पार्कने त्यांच्या इनक्युबेटी कंपनी आयुजेन बायोसायन्सेसच्या सहकार्याने हा कार्यक्रम राबवला. ३० वर्षे व त्यापेक्षा जास्त वयावरील महिलांची एचपीव्ही चाचणी करण्यात आली. कार्यक्रमाला महानगर गॅसच्या सीएसआर व्यवस्थापक दीपिका शिवकुमार, रत्नागिरी एज्युकेशन सोसायटीच्या कार्याध्यक्षा शिल्पा पटवर्धन, नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वे, जीजीपीएस स्कूल मुख्याध्यापिका सोनाली पाटणकर, शिर्के हायस्कूलचे मुख्याध्यापक के. डी. कांबळे, आयुजेन बायोसायन्सेसचे मनीष पुंगलिया, अभय वैद्य उपस्थित होते.
