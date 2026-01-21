बारसू, कशेळी, पूर्णगडचा अभ्यास दौरा
रत्नागिरी : पटवर्धन हायस्कूलच्या सातवीच्या विद्यार्थ्यांनी बारसू येथील कातळशिल्पांना भेट दिली.
बारसू, कशेळी, पूर्णगडचा अभ्यासदौरा
पटवर्धन हायस्कूल; कातळशिल्प, इतिहासाचे घेतले धडे
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २१ : पुस्तकातील इतिहास प्रत्यक्ष डोळ्यासमोर उभा राहिला की, तो मनावर कायमचा कोरला जातो. याचाच प्रत्यय रत्नागिरीतील पटवर्धन हायस्कूलच्या विद्यार्थ्यांना आला. देवाचे गोठणे व बारसू येथील सड्यावर कोरलेली हजारो वर्षांपूर्वीची कातळशिल्पे पाहून विद्यार्थी थक्क झाले. शाळेतर्फे सातवीच्या एकदिवसीय अभ्यास सहलीमध्ये विद्यार्थ्यांनी बारसू व देवाचे गोठणे येथील रहस्यमय कातळशिल्पे, प्राचीन सूर्यमंदिर आणि निसर्ग संवर्धनाचा थरार अनुभवला.
कातळशिल्प संशोधक मार्गदर्शक ऋत्विज आपटे व राधेय पंडित यांनी या शिल्पांमागील आदिमानवाचा इतिहास, प्राण्यांच्या आकृती आणि त्यांचे जागतिक महत्त्व अत्यंत सोप्या भाषेत समजावून सांगितले. निसर्गयात्री संस्थेचे कातळशिल्प संशोधक सुधीर रिसबूड, तार्किक खातू यांच्या सहकार्यामुळे विद्यार्थ्यांना या ऐतिहासिक वारशाचे सखोल दर्शन घडले.
मुख्याध्यापिका जानकी घाटविलकर, उपमुख्याध्यापक रूपेश पंगेरकर, पर्यवेक्षक कल्पना शिरोळकर, अमर लवंदे आणि सहलप्रमुख जयेश गुरव यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहलीचे नियोजन केले. कौस्तुभ पालकर, संकेत पाडाळकर, मीना टापरे, माधवी तेंडुलकर, अक्षता मोहिते आणि अक्षया भाटकर या शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले.
