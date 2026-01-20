देवगडमध्ये उमेदवारी संख्या शून्यच
चौथा दिवस; ९७ अर्जांची खरेदी, आज अंतिम मुदत
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. २० ः तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीतील उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या आजच्या चौथ्या दिवशीदेखील एकही उमेदवारी अर्ज दाखल झालेला नाही. आतापर्यंत केवळ संभाव्य उमेदवारांनी पंचायत समितीसाठी ५५ आणि जिल्हा परिषदेसाठी ४२, असे एकूण ९७ उमेदवारी अर्ज घेतले आहेत. मात्र, त्यातील एकही अर्ज दाखल केला नसल्याची माहिती निवडणूक यंत्रणकेडून देण्यात आली. दरम्यान, उद्या (ता.२१) उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची अंतिम मुदत असल्याने एकाच दिवशी सर्व अर्ज दाखल होण्याची शक्यता आहे.
तालुक्यातील जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. आतापर्यंत इच्छुक उमेदवारांनी केवळ अर्ज घेतले आहेत; मात्र एकही अर्ज भरलेला नाही. उद्यापर्यंत (ता.२१) उमेदवारी अर्ज दाखल करावयाचे आहेत. आतापर्यंत पंचायत समितीसाठी ५५ आणि जिल्हा परिषदेसाठी ४२, असे एकूण ९७ उमेदवारी अर्ज घेण्यात आले आहेत. मात्र, घेतलेले अर्ज भरलेले नाहीत. उद्या अखेरच्या दिवशी अर्ज भरण्यासाठी धावपळ उडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रशासनाची धांदल उडणार आहे. इच्छुकांसह राजकीय नेतेमंडळींची सध्या तहसीलदार कार्यालयात धांदल दिसत आहे. अर्ज घेणे, मतदार याद्या घेणे, कागदपत्रांची जुळवाजुळव करणे आदी धावपळ सुरू आहे. दरम्यान, उद्या सर्व चित्र स्पष्ट होईल.
राजकीय पक्षांची सावध भूमिका
तालुक्यात ७ जिल्हा परिषद आणि १४ पंचायत समिती मतदारसंघ आहेत. त्यामुळे केवळ २१ जणांनाच संधी मिळेल. मात्र, इच्छुकांची संख्या अनेक असल्याने पक्षांतर्गत नाराजीचा फटका बसू नये तसेच इच्छुकांनी विरोधी पक्षाशी जवळीक साधू नये, यासाठी सावध पवित्रा घेतला जात आहे. सद्यस्थितीत भाजपमध्ये इच्छुकांची भाऊगर्दी झाली आहे. इच्छुकांपैकी कोणाला उमेदवारी मिळणार?, यामध्ये रस्सीखेच आहे. दुसऱ्या ठिकाणचा उमेदवार आपल्या भागात देऊ नये, या अनुषंगानेही काही भागांत नाराजीचा सूर आहे. त्यामुळे नाराजी अधिक तीव्र होऊ नये, यासाठी पक्षांकडून सावध भूमिका घेतली जात आहे. पक्षांतर्गत बैठका होऊन उमेदवारीच्या अनुषंगाने शिक्कामोर्तब करण्याचे काम बहुतांश झाल्याचे मानले जात आहे. मात्र, उघडपणे याबाबत काहीच कल्पना इच्छुकांना मिळत नसल्याने काही भागात संभ्रम कायम आहे. संभाव्य इच्छुकांना संधी न मिळाल्यास ते विरोधी पक्षाशी जवळीक साधून त्यांना उमेदवारी अर्ज भरण्यास पुरेसा अवधी मिळू नये, यादृष्टीनेही रणनीती असल्याचे मानले जात आहे. त्यामुळे ‘राजकीय सस्पेन्स’ कायम आहे.
