इतिहासामुळे वर्तमानासह भविष्याला दिशा
डॉ. नारायण भोसले; कणकवली कॉलेजमध्ये इतिहास परिषद
सकाळ वृत्तसेवा
कणकवली, ता. २० : इतिहास हा समाजाच्या जाणीवेचा पाया आहे. इतिहास परिषदा समाजात ऐतिहासिक जाणीव निर्माण करतात. लोकशाही, समता, सामाजिक न्याय यांसारख्या मूल्यांची ऐतिहासिक मुळे स्पष्ट करतात. इतिहास हा केवळ भूतकाळाचा अभ्यास नसून तो वर्तमान आणि भविष्याला दिशा देणारा शास्त्रीय विचार आहे. त्यामुळे अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेसारख्या परिषदा अत्यंत आवश्यक आहेत, असे प्रतिपादन मुंबई विद्यापीठ इतिहास अभ्यास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. नारायण भोसले यांनी केले.
येथील कणकवली कॉलेजमध्ये अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे ३३ वे राष्ट्रीय अधिवेशन झाले. यात प्रमुख पाहुणे म्हणून डॉ. नारायण भोसले बोलत होते. कणकवली कॉलेजचा सामाजिक विज्ञान मंडळ, अंतर्गत गुणवत्ता व हमी कक्ष यांच्या संयुक्त हा कार्यक्रम झाला. अध्यक्षस्थानी प्राचार्य युवराज महालिंगे होते. यावेळी अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेच्या अध्यक्षा डॉ. अरुणा मोरे, सचिव प्राचार्य डॉ. सोपान जावळे, ज्येष्ठ विचारवंत डॉ. सोमनाथ रोडे, डॉ. सतीश कदम, डॉ. नामदेव गरड, डॉ. दीपक पाटील आदी उपस्थित होते. इतिहास परिषदा संशोधनाला व्यापक व्यासपीठ उपलब्ध करून देतात. संशोधक, प्राध्यापक व विद्यार्थ्यांना आपले संशोधन मांडण्याची संधी मिळते. नवीन स्रोत, पद्धती व दृष्टिकोन चर्चेत येतात, त्यामुळे इतिहास संशोधन गतिमान राहते, असेही डॉ. भोसले यांनी स्पष्ट केले. प्रा. एस. आर. जाधव यांनी सूत्रसंचालन केले. गुणवत्ता व हमी कक्षाचे प्रमुख डॉ. एस. टी. दिसले यांनी परिचय केला. डॉ. सुरेश पाटील यांनी आभार मानले.
भविष्यात संशोधन अधिक व्यापक व्हावे!
अध्यक्षीय भाषणात प्रभारी प्राचार्य युवराज महालिंगे यांनी अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेचे अभिनंदन केले. महाविद्यालयाला मिळालेल्या या संधीमुळे व्यापक चर्चा व संवाद घडून आला. इतिहास व आंतरविद्याशाखीय अभ्यासाच्या आंतरप्रवाहाला चालना मिळाली असून, भविष्यात अशा प्रकारचे चिंतन व संशोधन अधिक व्यापक व्हावे, यासाठी अखिल महाराष्ट्र इतिहास परिषदेची भूमिका मोलाची ठरेल, असे त्यांनी सांगितले.
