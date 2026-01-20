हळदीकुंकू पारंपरिक सणाला पर्यावरणीय जाणीवेची जोड
हळदीकुंकू पारंपरिक सणाला
पर्यावरणीय जाणीवेची जोड
सावंतवाडीत महिलांना रोपांचे वाण
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. २० ः हळदीकुंकू या पारंपरिक सणाला सामाजिक आणि पर्यावरणीय जाणीवेची जोड देत सावंतवाडी येथे देवसू प्राथमिक शाळेच्या उपक्रमशील शिक्षिका प्रणिता मांडवकर यांनी उपस्थित महिलांना झाडांची रोपे भेट म्हणून देत पर्यावरण रक्षणाचा संदेश दिला.
या उपक्रमातून पर्यावरणपूरक पर्यायाचा आदर्श घालून ‘एक घर-एक झाड’ ही संकल्पना मांडण्यात आली. कार्यक्रमास उपस्थित महिलांनी रोपांचे वाण स्वीकारून त्यांचे संगोपन करण्याचा संकल्प केला. हळदीकुंकूसारख्या पारंपरिक सणातून पर्यावरण संवर्धनाचा विचार पुढे नेल्यामुळे या उपक्रमाचे सर्व स्तरातून कौतुक होत आहे. सण साजरा करताना निसर्गाशी असलेली आपली जबाबदारीही तितक्याच गांभीर्याने जपली पाहिजे, हा विचार या उपक्रमातून मांडवकर यांनी प्रभावीपणे मांडला. या उपक्रमामुळे महिलांमध्ये पर्यावरणाबाबत सकारात्मक दृष्टीकोन निर्माण होऊन समाजप्रबोधनाचेही माध्यम ठरू शकते, असे त्यांनी सांगितले.
