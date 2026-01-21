कारवांचीवाडी सघोष पथसंचलन
रत्नागिरी : कारवांचीवाडी येथे राष्ट्रसेविका समिती दक्षिण रत्नागिरीच्या पथसंचलनात सहभागी स्वयंसेविका.
कारवांचीवाडीत राष्ट्रसेविका समितीचे पथसंचलन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २१ : राष्ट्रसेविका समिती दक्षिण रत्नागिरी जिल्ह्यातील सेविकांचे शिस्तबद्ध सघोष पथसंचलन कारवांचीवाडी परिसरात झाले.
या संचलनामध्ये रत्नागिरी, लांजा, राजापूर, देवरूख, संगमेश्वर या ठिकाणाहून मोठ्या संख्येने सेविका सहभागी झाल्या होत्या. या पथसंचलनाचा प्रारंभ कारवांचीवाडी, सुर्वेनगर, आदर्श वसाहत, साईमंदिर, सेंट थॅामस स्कूल, रवींद्रनगर, चर्च असा ४५ मिनिटांचा मार्गक्रमण करून पुन्हा सुर्वेनगर येथे कार्यक्रमाचा समारोप झाला. कार्यक्रमाला शुभसंदेश देण्यासाठी कोकण प्रांत सहसेवाप्रमुख राजश्री जोग व दक्षिण रत्नागिरी जिल्हा कार्यवाहिका मीरा भिडे उपस्थित होत्या. संचलनात १४० सेविका सहभागी झाल्या. ६२ स्थानिक बंधू-भगिनी संचलन पाहण्यासाठी कार्यक्रमाला उपस्थित होत्या.
राजश्री जोग यांनी सांगितले, वंदनीय मावशी तथा लक्ष्मीबाई केळकर यांनी वर्धा येथे १९३६ ला विजयादशमी या दिवशी राष्ट्रसेविका समितीची स्थापना केली. समिती ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी समविचारी महिलांचे संघटन आहे. महिलांमध्ये राष्ट्रप्रेम जागृत करून समाजविकासासाठी महिलांना सक्रिय करून घेणे हा त्यामागचा उद्देश आहे. राष्ट्रभक्ती, भारतीय संस्कृतीचे जतन, स्त्रियांचे संघटन व सबलीकरण हे आपले ध्येय आहे. समितीच्या भारतभर पाच हजार शाखा, ट्रस्ट असून त्या माध्यमातून राष्ट्राच्या प्रगतीसाठी योगदान देत आहोत. समितीला ९० वर्ष पूर्ण झाली असून, येत्या काळात समरस सुखमय संघटित समाज घडवण्यासाठी सगळ्यांनी कार्य करूया.
