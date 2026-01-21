वैचारिक, तर्कशुद्ध मांडणी म्हणजे ‘वक्तृत्व’
प्रा. वैभव खानोलकर ः खारेपाटण येथे स्पर्धेचे पारितोषिक वितरण
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २१ ः वक्तृत्व म्हणजे केवळ व्यासपीठावर उभे राहून बोलणे नव्हे, तर आपण निवडलेल्या विषयाला वैचारिक अधिष्ठान देऊन त्याची तर्कशुद्ध मांडणी करणे होय. आजची तरुण पिढी ज्या प्रगल्भतेने आणि धाडसाने आपले विचार मांडत आहे, ते पाहून एक भारतीय नागरिक म्हणून सार्थ अभिमान वाटतो, असे गौरवोद्गार प्रा. वैभव खानोलकर यांनी काढले.
खारेपाटण पंचक्रोशी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे संस्थापक, स्वातंत्र्यसैनिक गुरुवर्य वीर शंकरराव पेंढारकर यांच्या जयंतीनिमित्त खारेपाटण महाविद्यालयात आयोजित राज्यस्तरीय वक्तृत्व स्पर्धेच्या बक्षीस वितरण समारंभात ते बोलत होते.
प्रा. खानोलकर म्हणाले, ‘वक्तृत्व कलेमध्ये शब्दांपेक्षा विचारांचे वजन महत्त्वाचे असते. या स्पर्धेसाठी निवडलेले विषय आव्हानात्मक होते, ज्यातून विद्यार्थ्यांच्या खऱ्या वैचारिक क्षमतेची कसोटी लागली. याबद्दल स्पर्धा प्रमुख आणि सहकाऱ्यांचे विशेष अभिनंदन करतो.’ या राज्यस्तरीय स्पर्धेत राज्यातील अनेक दिग्गज वक्त्यांनी सहभाग नोंदवला. त्यातून तनया पांचाळ हिने प्रथम क्रमांक मिळवून पेंढारकर चषकावर आपले नाव कोरले. द्वितीय क्रमांक सानिया यादव, तृतीय क्रमांक अथर्व पाध्ये-गोंधडे, उत्तेजनार्थ माधवी शेंगाळे व हर्षाली कानडे यांनी मिळविला. कार्यक्रमाचे उद्घाटन श्रीकृष्ण पाटणकर यांच्या हस्ते झाले. अध्यक्षस्थानी प्रवीण लोकरे होते. याप्रसंगी संस्थेचे उपाध्यक्ष भाऊसाहेब राणे, सचिव महेश कोळसूरकर, सहसचिव राजेंद्र वरुणकर, खजिनदार संदेश धुमाळे, प्राचार्य डॉ. ए. डी. कांबळे, संस्थेचे सर्व संचालक, मुख्याध्यापक श्री. सानप, पर्यवेक्षक राऊत यांची उपस्थिती होती. प्रा. गोंधडे यांनी सूत्रसंचालन केले.
