रत्नागिरी ः स्थायी समितीत पावसकर, साळवी, करमरकरांची निवड
स्थायी समितीत पावसकर,
करमरकर, साळवी यांना संधी
रत्नागिरी नगरपालिका ; उद्धव ठाकरे शिवसेनेच्या सदस्यांचीही वर्णी
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २१ : येथील पालिकेच्या विषय समित्यांच्या सदस्य संख्यांची निश्चिती पक्षीय संख्याबलानुसार झाली. सहा विषय समित्यांमधील प्रत्येक समितीत ९ सदस्य घेण्यावर एकमत झाले. त्यानुसार प्रत्येक समितीत शिवसेनेचे ६, भाजपचे २ आणि शिवसेना उद्धव ठाकरे गटाचा १ सदस्य निवडण्यात आला आहे. तसेच स्थायी समितीवर निवडलेल्या ३ सदस्यांमध्ये ज्येष्ठ नगरसेविका स्मितल पावसकर, गटनेते बाळू साळवी, भाजपाच्या मानसी करमरकर यांचा समावेश आहे.
रत्नागिरी पालिकेच्या सभागृहात झालेल्या निवडणुकीत विषय समिती सभापती, स्थायी समिती सदस्य यांची निवड करण्यात आली. बांधकाम, शिक्षण, पाणी, आरोग्य, नियोजन, महिला बालकल्याण या विषय समित्यांमधील सदस्य संख्या निवडीचा कार्यक्रम काल (ता. २०) सभागृहात झाला. या वेळी मुख्याधिकारी वैभव गारवे यांनी पिठासन अधिकारी म्हणून काम पाहिले. पालिकेत ३२ नगरसेवकांनुसार विषय समित्यांमध्ये कमीत कमी ९ आणि जास्तीत जास्त ११ सदस्य निवडता येतील, असे पिठासन अधिकाऱ्यांनी सांगितले. यावर भाजपचे गटनेते राजेश तोडणकर यांनी ९ सदस्य घेण्याची सूचना केली. शिवसेनेचे गटनेते बाळू साळवी यांनी या सूचनेला अनुमोदन दिले. त्यानुसार विषय समित्यांत ९ सदस्य घेण्याचा निर्णय झाला.
