मंडणगड : ज्येष्ठ नागरिक संघाच्या सभेस उपस्थित भाई पोस्टुरे, विजय पोटफोडे व ज्येष्ठ नागरिक.
मंडमगडमध्ये ज्येष्ठ नागरिक संघाची स्थापना
मंडणगड ः शहरातील ज्येष्ठ नागरिकांना एकत्र आणण्याच्या उद्देशाने मंडणगड पंचायत समिती येथे ज्येष्ठ नागरिकांची सभा झाली. माजी सभापती भाई पोस्टुरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या सभेत ज्येष्ठ नागरिक संघाची स्थापना करून कार्यकारिणी जाहीर करण्यात आली. सामाजिक कार्यकर्ते विजय पोटफोडे यांनी ज्येष्ठ नागरिक संघाचे उद्दिष्ट, गरज व महत्व सविस्तरपणे स्पष्ट केले. संघामार्फत सांस्कृतिक कार्यक्रम, सहली, आरोग्य तपासणी शिबिरे, वाढदिवस साजरे करणे तसेच शासकीय सवलती मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचेही त्यांनी नमूद केले. या प्रसंगी कार्यकारिणी निवडण्यात आली. त्यामध्ये अध्यक्षपदी विजय पोटफोडे, उपाध्यक्ष दौलतराव पोस्टुरे, खजिनदार दत्तात्रय लेंढे, सचिव काशिनाथ बैकर, सहसचिव संगीता जोशी, सदस्य प्रमोद काटकर, अशोक नटे, वासंती कोकाटे, चारूलता पारेख, वैशाली पिंपळे, नूर मोहम्मद जोगीलकर, मोतीराम चव्हाण, दिलावर वलेले, नमिता गांगण, सुधाकर नारकर, हरिश्चंद्र निमदे, शुभांगी तोडकर, हरिश्चंद्र लोखंडे, अनिल कलमकर, भोपाल कामेरीकर यांची निवड करण्यात आली.
खेंडमध्ये हळदीकुंकू समारंभ
चिपळूण ः शहरातील खेंड येथील महालक्ष्मी महिला मंडळातर्फे हळदीकुंकूचा कार्यक्रम घेण्यात आला. माधुरी बनसोडे यांच्या बागेत घेण्यात आलेल्या या कार्यक्रमाला महिलांनी उत्स्फूर्त सहभाग घेतला. समारंभाला आरती निराधार फाउंडेशन पेढे परशुरामच्या संचालिका आरती नारकर आणि रेणुका माता नागा विद्यार्थिनी चिपळूण छात्रावासच्या कार्यवाहिका खेर, केतकर उपस्थित होत्या. नारकर व खेर यांनी आपल्या संस्थांची माहिती व उद्देश सांगितला. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी मंडळाच्या संचालिका व अध्यक्ष स्नेहल पालकर, उपाध्यक्ष योजना कडवईकर, खजिनदार माधुरी बनसोडे, सेक्रेटरी नम्रता ओसवाल, सहसेक्रेटरी रिया महाडिक आणि आजी-माजी कमिटी सदस्यांनी विशेष मेहनत घेतली.
