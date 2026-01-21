नाणिज विद्यामंदिरला साहित्यिकांची भेट

- rat२१p४.jpg-
P26O19187
साखरपा : सर्वोत्कृष्ट वाचक पुरस्कार देऊन युक्ता शिंदे हिला गौरवताना प्रमुख पाहुणे बालसाहित्यिक मदन हजेरी.
मदन हजेरी यांचा विद्यार्थ्यांशी संवाद
नाणीजमध्ये मराठीचा जागर ; मराठी भाषा पंधरवडा
सकाळ वृत्तसेवा
साखरपा, ता. २१ : येथील माध्यमिक विद्यामंदिर व कनिष्ठ महाविद्यालय, नाणीज येथे मराठी भाषा संवर्धन पंधरवड्यानिमित्त साहित्यिक भेट या विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमाला राजापूर येथील प्रसिद्ध बालसाहित्यिक मदन हजेरी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित होते.
कार्यक्रमात विद्यार्थ्यांनी स्वरचित कविता वाचन, कथाकथन, पुस्तक परिचय व अभिवाचन अशी विविध सादरीकरणे केली. स्वराज चव्हाण, भूमिका दरडी व सोहम कोकरे यांनी कथाकथन सादर केले. सानवी बेंडल या विद्यार्थिनीने श्यामची आई या पुस्तकाचा परिचय करून दिला. सोनाली चव्हाण व तन्वी चव्हाण यांनी स्वरचित कविता सादर करून उपस्थितांची दाद मिळवली.
वाचन संस्कृतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी शाळेत दरवर्षी सर्वोत्कृष्ट वाचक पुरस्कार प्रदान करण्यात येतो. यंदाच्या शैक्षणिक वर्षासाठी नववीतील विद्यार्थिनी युक्ता शिंदेला हा पुरस्कार देण्यात आला. प्रमुख पाहुणे मदन हजेरी यांच्या हस्ते युक्ताला सन्मानपत्र देऊन गौरवण्यात आले. दुसऱ्या सत्रात साहित्यिक आपल्या भेटीला या उपक्रमांतर्गत हजेरी यांची मुलाखत घेण्यात आली. ज्येष्ठ शिक्षिका रमा मुळये यांनी ही मुलाखत घेतली. या वेळी हजेरी यांनी शिक्षक म्हणून केलेली सुरुवातीची कारकीर्द व त्यानंतरचा लेखक म्हणूनचा प्रवास उलगडून सांगितला. शिक्षिका नियती गावडे यांनी सूत्रसंचालन केले तर आरूषी नागले यांनी आभार मानले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.