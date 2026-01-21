राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी रत्नागिरीचा संघ
rat२१p६.jpg-
२६O१९१८९
रत्नागिरी : समर्थ अभियानाअंतर्गत मनाचे श्लोक पाठांतर स्पर्धेत निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांसमवेत मागे उभे राजीव नगरकर, नगराध्यक्ष शिल्पा सुर्वे, प्रवीण जोशी, विशाखा भिडे आदी.
-----
आगाशे विद्यामंदिरचा ‘मनाचे श्लोक’मध्ये दबदबा
राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी ९१ विद्यार्थ्यांची निवड; २० शाळांचा सहभाग
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २२ : समर्थ भारत अभियानांतर्गत मनाचे श्लोक पाठांतर रत्नागिरी जिल्हास्तरीय स्पर्धा कृ. चिं. आगाशे विद्यामंदिरच्या नवीन इमारतीत पार पडल्या. यातून राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी ९१ विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. सर्वाधिक विद्यार्थ्यांचा सहभाग असलेल्या आगाशे प्राथमिक विद्यामंदिर व गोदावरीदेवी बियाणी बालमंदिर शाळेला पहिला क्रमांक तर जीजीपीएसला दुसरा क्रमांक मिळाला. सांघिक गुणांमध्ये फाटक हायस्कूलने पहिला आणि आगाशे विद्यामंदिराने द्वितीय, जीजीपीएसने तृतीय क्रमांक पटकावला.
पुण्यातील समर्थ भारत अभियान आणि सज्जनगडच्या समर्थ सेवा मंडळातर्फे विद्यार्थ्यांच्या बौद्धिक आणि शारीरिक विकासाला चालना देण्याच्या उद्देशाने ‘मन आणि मनगट’ या संकल्पनेवर या स्पर्धेचे सलग दुसऱ्या वर्षी आयोजन केले. यात २० शाळांतील ४४० मुलांनी सहभाग घेतला. त्यातील २२५ मुले जिल्हास्तरावर निवड झाली. त्यातून ९१ विद्यार्थी निवडले गेले.
प्रमुख पाहुणे व गतवर्षीचे विजेते प्रवीण जोशी, विशाखा भिडे, नगराध्यक्ष शिल्पा सुर्वे, बालरोगतज्ज्ञ डॉ. नीलेश शिंदे यांच्या उपस्थितीत स्पर्धेला सुरुवात झाली. पहिली ते दहावी व खुला गट आणि नंतर खेळघर व बालवाडी गटातील स्पर्धा झाल्या. स्पर्धेसाठी परीक्षक व मार्गदर्शक म्हणून राजीव नगरकर हे पुण्याहून आले होते. रत्नागिरी जिल्ह्यातून ९१ मुलांची राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी निवड झाली. राज्यस्तरीय स्पर्धा १५ फेब्रुवारी रोजी पुण्यात होणार आहे. स्पर्धेच्या विभागप्रमुख डॉ. निशिगंधा पोंक्षे यांनी या कार्यासाठी कार्यकर्ते वाढवावे, असे पालकांना आवाहन केले. नगराध्यक्षा शिल्पा सुर्वे यांनी पुढील वर्षी नगरपालिकेच्या शाळांचा सहभाग असेल, असे आश्वासन दिले. मनाचे श्लोक म्हणत प्रभातफेरी काढण्याची संकल्पना पुढील वर्षी राबवण्यात येणार आहे.
पर्णिका मुळ्ये, स्नेहल भट, श्रुती दाते, अनुराधा ताटके, उमा सरदेसाई, संपदा पेठे, पूर्वा तेरेदेसाई, जान्हवी साठे, पल्लवी मेहेंदळे, कीर्ती दाते, पूजा जोशी, रश्मी ठाकूर, गीता तांबे, शिला जोशी, नीलिमा वाड आणि स्मिता जोशी यांनी स्पर्धा यशस्वितेसाठी मेहनत घेतली.
