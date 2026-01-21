मंडणगडमध्ये चार पक्षांची आघाडी सक्रिय
जिल्हा परिषद, पंचायत समितीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल, नव्या चेहऱ्यांना संधी
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. २१ ः स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत मंडणगड तालुक्यात चार पक्षांची आघाडी अस्तित्वात आली असून, जिल्हा परिषदेच्या दोन व पंचायत समितीच्या चार जागांसाठी आज उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले.
राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (अजित पवार गट), शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट), राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरद पवार गट) व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या चार पक्षांच्या आघाडीच्यावतीने निवडणूक निर्णय अधिकारी वीरसिंग वसावे यांच्याकडे अर्ज सादर करण्यात आले. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष मुझफ्फर मुकादम व शिवसेना (उबाठा) तालुकाप्रमुख संतोष गोवळे यांच्या नेतृत्वाखाली चारही पक्षांचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने एकत्र आले होते. चारही पक्षांनी नवीन चेहऱ्यांना संधी दिल्याचे चित्र दिसत आहे.
अर्ज भरताना प्रकाश शिगवण, मुश्ताक मिरकर, प्रवीण कदम, संतोष गोवळे, वैष्णवी टक्के व कल्पिता खांबे यांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले. यावेळी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे भाई पोस्टुरे, सुभाष सापटे, समंद मांडलेकर, फैरोज उकये, हसरत खोपटकर, वैभव कोकाटे, सुभाष शिगवण, हेमंत सालदूरकर, राकेश साळुंखे, सुनील खाडे, अनिल घरटकर, चंद्रकांत खेराडे तसेच शिवसेना (उबाठा)चे कलंदर जोगिलकर, संदीप वाघे, जितेंद्र सापटे, अशोक गोठल यांच्यासह आघाडीतील घटक पक्षांचे अनेक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
तालुक्यातील कार्यकर्ते व मतदारांच्या इच्छेनुसार आघाडी केली आहे. आघाडीत ठरल्याप्रमाणे विविध गण व गटात उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले असून, सर्व पक्ष एकत्रितपणे निवडणुकीला सामोरे जाणार आहेत.
- मुझफ्फर मुकादम, तालुकाध्यक्ष राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)
ही आघाडी जनतेच्या मनातील असल्याने निवडणुकीत यश मिळेल. भविष्यात पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेवर आघाडीचे सर्व उमेदवार विजयी होऊन सर्वसामान्यांचे प्रश्न सोडवतील.
- संतोष गोवळे, तालुकाप्रमुख शिवसेना ठाकरे गट
