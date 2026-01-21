मंडणगड ः दोन गट व चार गणांसाठी ३२ उमेदवार रिंगणात
दोन गट, चार गणांसाठी ३२ उमेदवार रिंगणात
मंडणगड तालुका ; शेवटच्या दिवशी भाऊगर्दी
सकाळ वृत्तसेवा
मंडणगड, ता. २१ः मंडणगड तालुक्यात होणाऱ्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या आजच्या शेवटच्या २ जिल्हा परिषद गटांसाठी १२, तर ४ पंचायत समिती गणांसाठी २० उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत.
जिल्हा परिषद गटांमध्ये भिंगळोली गटासाठी ६ तर बाणकोट गटासाठी ६ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले आहेत. पंचायत समिती गणनिहाय पाहता, इस्लामपूर गणातून ४, भिंगळोली गणातून ६, बाणकोट गणातून ३ तर तुळशी गणातून ६ उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात आले आहेत. दरम्यान, १ जुलै २०२५ पर्यंत नोंदणी झालेल्या मतदारांना या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क बजावता येणार आहे. तालुक्यात २६ हजार ४११ पुरुष मतदार, २८ हजार ७०० महिला मतदार असून, एकूण ५५ हजार १११ मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. उमेदवारी अर्जांची छाननी व माघारीनंतर निवडणुकीचे खरे चित्र स्पष्ट होणार असून, तालुक्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
