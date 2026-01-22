रत्नागिरी ः यश शांतीसाठी न्यू वे'' उपक्रमाचे उद्घाटन
रत्नागिरी ः मनशक्ती प्रयोग केंद्र लोणावळा आणि स्थानिक केंद्र रत्नागिरीतर्फे ‘यश शांतीसाठी न्यू वे’ या दोन दिवसांच्या उपक्रमाचे उद्घाटन करताना जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे सोबत अन्य मान्यवर.
मनाला दिशा देण्यासाठी मनशक्तीची गरज
वैदेही रानडे ः यश शांतीसाठी ‘न्यू वे उपक्रमा’चे उद्घाटन
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २२ ः मोबाईल, इंटरनेटच्या जमान्यात माणूस स्वतःचे अस्तित्वच विसरत चालला आहे. मनःशांती हरवत चालला आहे. या वेळी स्वतःच्या मनाला योग्य दिशा देण्यासाठी ‘मनशक्ती’ सारख्या माध्यमाची गरज असल्याचे प्रतिपादन जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वैदेही रानडे यांनी केले.
शहरातील स्वा. सावरकर नाट्यगृहात मनशक्ती प्रयोग केंद्र लोणावळे आणि स्थानिक केंद्र रत्नागिरीतर्फे आयोजित ‘यश शांतीसाठी न्यू वे’ या दोन दिवसीय विनामूल्य उपक्रमाचा उद्घाटन सोहळा काल (ता. २१) झाले. या वेळी अध्यक्षीय भाषणात रानडे बोलत होत्या. या वेळी व्यासपीठावर प्रमुख पाहुणे म्हणून रत्नागिरीच्या नगराध्यक्ष शिल्पा सुर्वे, मनशक्ती प्रयोग केंद्राचे प्रमुख विश्वस्त प्रमोदभाई शिंदे, जीवनदानी साधक मयूर चंदने, राजन नाईक, राजश्री मालुष्टे उपस्थित होते.
रानडे म्हणाल्या, ‘यश शांतीसाठी न्यू वे’ हा मनशक्ती प्रयोग केंद्राचा उपक्रम खरोखरच विज्ञानाधिष्ठित आहे. आज लहानांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांनाच तणावाला सामोरे जावे लागत आहे. अशावेळी मनशक्तीच्या या उपक्रमांमधील आपला सहभाग आपल्या मनाला निश्चितच योग्य दिशा देण्याचे काम करेल, असा विश्वास रानडे यांनी व्यक्त केला. मनशक्तीचे हे उपक्रम सर्व शाळांमधून पोहोचवण्यासाठी आपण सर्वांनीच प्रयत्न करूया, असे आवाहन देखील नगराध्यक्ष शिल्पा सुर्वे यांनी मनोगत व्यक्त करताना सांगितले.
रत्नागिरीत २०० ग्रंथ, साहित्याचे प्रदर्शन
रत्नागिरी ही विचारवंतांची भूमी आहे. या भूमीने भारतमातेसाठी लोकमान्य टिळकांपासून अनेक सुपुत्र दिलेले आहेत. मनशक्तीने रत्नागिरीत सुमारे २०० ग्रंथ, प्रयोगात्मक साहित्य याचे प्रदर्शन मांडलेले आहे, असे मनशक्ती केंद्राचे विश्वस्त प्रमोदभाई शिंदे यांनी सांगितले.
