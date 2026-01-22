रत्नागिरी तालुक्यात 10 जागांसाठी 89 अर्ज दाखल
रत्नागिरीत १० जागांसाठी ८९ अर्ज दाखल
गट, गण निवडणूक ; २७ पर्यंत अर्ज माघारीची मुदत
सकाळ वृत्तसेवा
रत्नागिरी, ता. २२ : जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी अर्ज भरण्याच्या आज शेवटच्या दिवशी उमेदवारांची मोठी गर्दी झाली. माजी समाजकल्याण सभापती परशुराम कदम यांचा ऐनवेळी शिवसेनेकडून पत्ता कट झाल्याने त्यांनी हातखंबा गटातून अपक्ष उमेदवारी अर्ज दाखल केला आहे. रत्नागिरी तालुक्यातील २० पंचायत समिती गणासाठी ५१ अर्ज तर जिल्हा परिषदेच्या १० गटांसाठी ३८ अर्ज दाखल झाले आहेत.
रत्नागिरी तालुक्यातील पंचायत समिती व जिल्हा परिषदेची शेवटची यादी रात्री जाहीर करण्यात आली. हातखंबा जिल्हा परिषद गटामधून इच्छुक असलेले माजी जिल्हा परिषद समाजकल्याण सभापती परशुराम कदम यांना ऐनवेळी उमेदवारी डावलण्यात आली. पालकमंत्री उदय सामंत यांचे स्वीय सहाय्यक नेताजी पाटील यांनी शिवसेनेमधून गोळप पंचायत समिती गणासाठी अर्ज दाखल केला. रत्नागिरी तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या १० गटांमध्ये ३८ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत तर पंचायत समितीच्या २० गणांसाठी ५१ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले आहेत. २७ जानेवारी दुपारी ३ वाजेपर्यंत अर्ज मागे घेण्याची मुदत आहे.
नाणीज गणातील जागा बिनविरोध शक्य
रत्नागिरी तालुक्यातील नाणीज पंचायत समिती गणामधून शिवसेनेच्यावतीने डॉ. पद्मजा संजय कांबळे यांना उमेदवारी देण्यात आली होती. त्यांच्या विरोधात कोणत्याच पक्षाने उमेदवार न दिलेला नाही. या गणात एकच अर्ज आला आहे. त्यामुळे त्यांची निवड बिनविरोध होण्याची शक्यता आहे. राज्यातील अशी पहिलीच जागा असल्याची माहिती पुढे आली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.