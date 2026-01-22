निबंध स्पर्धेत तेजस्वी संगम प्रथम
मळगाव ः खानोलकर वाचनालयात आयोजित निबंध स्पर्धेचे उद्घाटन करताना दत्ताराम सडेकर. बाजूला महेश खानोलकर, बाबली नार्वेकर, चंद्रकांत जाधव, सुभाष गवंडे, आनंद देवळी आदी.
निबंध स्पर्धेत तेजस्वी संगम प्रथम
मळगाव येथील स्पर्धा ः खानोलकर वाचनालयाचा उपक्रम
सकाळ वृत्तसेवा
सावंतवाडी, ता. २२ ः (कै.) प्रा. उदय रमाकांत खानोलकर वाचन मंदिरात दत्ताराम जी. सडेकर पुरस्कृत शालेय निबंध लेखन स्पर्धा नुकतीच पार पडली. या स्पर्धेत राणी पार्वती देवी हायस्कूल, सावंतवाडीची विद्यार्थिनी तेजस्वी संगम हिने प्रथम क्रमांक मिळविला.
कार्यक्रमाचे उद्घाटन दीपप्रज्वलनाने करण्यात आले. यावेळी व्यासपीठावर वाचनालयाचे अध्यक्ष महेश खानोलकर, उपाध्यक्ष बाबली नार्वेकर, प्रमुख अतिथी दत्ताराम सडेकर व सुहासिनी सडेकर, चंद्रकांत जाधव, सुभाष गवंडे, आनंद देवळी आदी
उपस्थित होते. श्री. सडेकर यांनी विद्यार्थ्यांना आरोग्य चांगले राखण्यासाठी प्राणायाम करण्याचे व गुरुजनांचा आदर राखण्याचे आवाहन केले.
स्पर्धेचा निकाल पुढीलप्रमाणे : तेजस्वी संगम (आरपीडी विद्यालय, सावंतवाडी) हिने प्रथम, वेदांती नवार (उभादांडा हायस्कूल, वेंगुर्ले) हिने द्वितीय, तर स्वराली गवस (मळगाव इंग्लिश स्कूल) हिने तृतीय क्रमांक मिळविला. योगिता राऊळ व वैभवी परब यांना उत्तेजनार्थ क्रमांक देण्यात आला. किशोर वालावलकर व विलास चव्हाण यांनी स्पर्धेचे परीक्षण केले.
स्पर्धेतील विजेत्या स्पर्धकांना ३० जानेवारीला सकाळी १० वाजता ''स्व. प्राचार्य रमेश कासकर स्मृती कथाकथन'' स्पर्धेच्या उद्घाटनप्रसंगी होणाऱ्या पारितोषिक वितरण सोहळ्यात मान्यवरांच्या हस्ते होणार आहे. या कार्यक्रमाला संचालक हेमंत खानोलकर, बाळकृष्ण मुळीक यांच्यासह शिक्षक, पालक व विद्यार्थी उपस्थित होते. सूत्रसंचालन स्नेहा खानोलकर यांनी केले.
