मळगाव वाचनालयातर्फे शुक्रवारी कथाकथन स्पर्धा
मळगाव वाचनालयातर्फे
कथाकथन स्पर्धा
सावंतवाडीः येथील (कै.) प्रा. उदय रमाकांत खाणोलकर वाचन मंदिर आणि (कै.) प्रा. रमेश कासकर मित्रमंडळ यांच्या वतीने प्रा. रमेश कासकर स्मृती जिल्हास्तरीय कथाकथन स्पर्धेचे आयोजन शुक्रवारी (ता. ३०) सकाळी १० वाजता ग्रंथालयाच्या रमाकांत सूर्याजी खानोलकर सभागृहात केले आहे. ही स्पर्धा दोन गटांत घेतली जाणार आहे. पहिला गट पाचवी ते सातवीसाठी ‘भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातील नेत्यांच्या कथा’ आणि ‘संस्कार कथा’ हे विषय देण्यात आले आहेत. या गटातील विजेत्यांना ५५१ रुपयांपासून ३०१ रुपयांपर्यंतची रोख पारितोषिके, प्रमाणपत्र व ग्रंथभेट दिली जाणार आहे. दुसऱ्या गटात आठवी ते दहावीमधील विद्यार्थ्यांचा समावेश असून, ‘स्वामी विवेकानंदांच्या कथा’ आणि ‘विज्ञान कथा’ हे विषय आहेत. या गटातील विजेत्यांना ७५१ रुपयांपासून ३५१ रुपयांपर्यंतची रोख पारितोषिके, प्रमाणपत्र व ग्रंथभेट देऊन गौरविण्यात येईल. दोन्ही गटांत दोन उत्तेजनार्थ पारितोषिकेही देण्यात येणार आहेत. एका शाळेतून एका गटासाठी जास्तीत जास्त दोन स्पर्धकांना सहभागी होता येईल. इच्छुकांनी आपली नावनोंदणी २१ जानेवारीपर्यंत ग्रंथपाल आनंद देवळी यांच्याकडे करावी. जिल्ह्यातील जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी या स्पर्धेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन वाचन मंदिरच्या वतीने केले आहे.