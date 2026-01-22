चिपळूणमध्ये आधुनिक मलजल निस्सारण प्रकल्पासाठी पावले
चिपळुणात ‘मलजल प्रकल्पा’साठी पावले
सकाळ वृत्तसेवा
चिपळूण, ता. २२ : चिपळूण शहरातील वाढती लोकसंख्या, स्वच्छतेची गरज आणि पर्यावरण संवर्धन लक्षात घेता आधुनिक मलजल निस्सारण व सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्प उभारण्याच्यादृष्टीने नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांनी कोल्हापूर येथे अभ्यासदौरा केला.
या दौऱ्यात स्वच्छता व आरोग्य समिती सभापती शुभम पिसे, बांधकाम समिती सभापती कपिल शिर्के, आरोग्य विभागप्रमुख वैभव निवाते, स्वच्छता निरीक्षक सुजित जाधव तसेच शिवसेना उपशहरप्रमुख सुयोग चव्हाण उपस्थित होते. शिष्टमंडळाने कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या मलजल निस्सारण व सांडपाणी व्यवस्थापन प्रकल्पास भेट दिली. या वेळी सांडपाणी प्रक्रिया, शुद्धीकरण, पुनर्वापराचे नियोजन आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून व्यवस्थापन कसे राबवले जाते, याची माहिती घेण्यात आली. चिपळूण शहरात अशा स्वरूपाचा प्रकल्प राबवण्याच्या शक्यता तसेच त्यासाठी लागणाऱ्या भौतिक, तांत्रिक व आर्थिक बाबींवर सविस्तर चर्चा झाली. या वेळी कोल्हापूर महानगरपालिकेच्यावतीने नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ, आरोग्य सभापती शुभम पिसे आणि बांधकाम सभापती कपिल शिर्के यांचा सत्कार करण्यात आला. त्यानंतर नगराध्यक्षांनी ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूटच्या विभागीय कार्यालयाला भेट देऊन विविध अभ्यासक्रम, प्रशिक्षण व मार्गदर्शन उपक्रमांची माहिती घेतली.
-------
कोट
चिपळूण शहरासाठी आधुनिक मलजल निस्सारण प्रकल्प अत्यंत आवश्यक असून, या संदर्भात लवकरच अधिकारी व नगरसेवकांची संयुक्त बैठक घेऊन पुढील निर्णय घेतला जाईल. हा प्रकल्प प्रत्यक्षात आल्यास शहराच्या स्वच्छतेला चालना मिळेल, पाण्याचा पुनर्वापर वाढेल आणि पर्यावरणपूरक शहरनिर्मितीस मोठा हातभार लागेल.
- उमेश सकपाळ, नगराध्यक्ष, चिपळूण
