मुंबई ः येथील झालेल्या मॅरेथॉनमध्ये सहभागी झालेले जिल्ह्यातील धावपटू.
मुंबई मॅरेथॉनवर सिंधुदुर्गाची छाप
यशस्वी सहभाग : जिल्ह्यात चळवळ रुजतेय
सकाळ वृत्तसेवा
मालवण, ता. २२ : भारतातील पहिल्या क्रमांकाची मॅरेथॉन अशी ओळख असलेल्या टाटा मुंबई मॅरेथॉनमध्ये यंदा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने आपली मोहर उमटवली. जिल्ह्यातील सहा धावपटूंनी ही मॅरेथॉन पूर्ण केली. जिल्ह्यात गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेली मॅरेथॉन चळवळ अधिक घट्टपणे रुजल्याचे या यशातून दिसत आहे.
मुंबई म्हणजे स्वप्ननगरी. इथे अनेक जण येऊन आपली स्वप्ने पूर्ण करतात. सर्व धावपटूंचे सुद्धा हे स्वप्न असते की कधीतरी आयुष्यात टाटा मुंबई मॅरेथॉन यशस्वीपणे करायचे करायची. कारण टाटा मुंबई मॅरेथॉन ही भारतातली प्रथम क्रमांकाची तसेच एशियामधील ‘टॉप टेन मॅरेथॉन’ मध्ये याची गणना होते. त्यामुळे प्रत्येकालाच वाटते की आपण हे स्वप्न मुंबईत पूर्ण करावे. असे ध्येय देऊन सिंधुदुर्गमधील काही धावपटूंनी आपले २१ व ४२ किलोमीटरचे रन यशस्वीरित्या पूर्ण केले. यावर्षी या मॅरेथॉनमध्ये विविध कॅटेगरीमध्ये ७० हजार धावपटूंनी सहभाग घेतला. यावर्षीचा मार्ग समुद्र किनाऱ्यावरून जास्त होता.
सिंधुदुर्गमधील कट्टा पेंडूर (ता. मालवण) येथील डॉ. सोमनाथ परब यांनी फुल मॅरेथॉन ५ तास ५ मिनिटांत, ओरोस येथील सुजाता रासकर यांनी फुल मॅरेथॉन ६ तास ५ मिनिटे, कणकवलीतील डॉ. तुषार वेर्लेकर यांनी हाफ मॅरेथॉन २ तास २७ मिनिटे, जांभवडे येथील डॉ. अंजना काजरेकर यांनी हाफ मॅरेथॉन २ तास ५२ मिनिटे, कुडाळ येथील प्रमोद भोगटे यांनी हाफ मॅरेथॉन २ तास ९ मिनिटे, येथीलच राजेंद्र केसरकर यांनी २ तास ४३ मिनिटे इतक्या वेळात पूर्ण केली. याशिवाय मूळ सिंधुदुर्गातील व मुंबईत स्थायिक रमेश गावडे (२ तास ४७ मिनिटे), सचिन साठे, संदीप रेडकर यांनीही हाफ मॅरेथॉन पूर्ण केली.
जिल्ह्यात मॅरेथॉन चळवळ रुजवण्यासाठी दीर्घकाळ प्रयत्न सुरू आहेत.
गेल्या दहा वर्षांत याला बऱ्यापैकी वेग आला आहे. जिल्ह्यातील विविध वयोगटातील धावपटू वेगवेगळ्या स्पर्धांमध्ये उतरताना दिसत आहेत. जिल्ह्यातही मॅरेथॉन स्पर्धा होऊ लागल्या आहेत. ही चळवळ आता सिंधुदुर्गात बऱ्यापैकी रुजल्याचे मुंबई मॅरेथॉनमधील या चित्राने अधोरेखित झाले आहे. मुंबई मॅरेथॉन पूर्ण करणाऱ्या सर्व धावपटूंचे रांगणा रनर्स व मित्र परिवाराने अभिनंदन केले.
