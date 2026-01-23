लोटिस्मातर्फे नगराध्यक्ष सकपाळ यांचा सत्कार
नगराध्यक्ष सकपाळ यांचा
लोटिस्मातर्फे सत्कार
चिपळूण, ता. २३ ः लोकमान्य टिळक स्मारक वाचनालयाच्यावतीने नगराध्यक्ष उमेश सकपाळ यांचा सत्कार करण्यात आला. अध्यक्ष डॉ. यतीन जाधव यांनी त्यांचा सत्कार केला. शहरातील लोकमान्य टिळक स्मारक वाचनालयाला दीडशे वर्षांचा गौरवशाली इतिहास लाभला असून, यंदा चिपळूण पालिकेचा शतकोत्तर सुवर्ण महोत्सव साजरा करण्यात येत आहे.
नगरपालिकेच्या जागेत कार्यरत असलेल्या या वाचनालयाने आजवर चिपळूणच्या साहित्यिक व सांस्कृतिक जडणघडणीत मोलाची भर घातली आहे. नगराध्यक्ष म्हणून लोकमान्य टिळक स्मारक वाचनालयाला आपले सर्वतोपरी सहकार्य राहील तसेच वाचनसंस्कृती अधिक जोमाने रूजावी, पालिका आणि वाचनालय यांनी यासाठी सर्वांनी एकत्रित प्रयत्न करावेत, असे सकपाळ यांनी सांगितले. कार्यक्रमाला सुबोध दीक्षित, विनायक ओक, संजय शिंदे, राष्ट्रपाल सावंत, श्रीराम दांडेकर, सुधीर पोटे, माधुरी पोटे, अनिल धोंडे, मानसी पटवर्धन, स्वरदा कुलकर्णी, आराध्या यादव, सौ. गौरी भोसले, संदीप जाधव, दीक्षा जाधव, सुजाता गुढेकर आदी उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.