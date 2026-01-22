वैभववाडीत ४० अर्ज वैध
छाननी प्रक्रिया पूर्ण ः दोन अर्ज ठरले अवैध
वैभववाडी, ता. २२ ः जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीकरीता दाखल करण्यात आलेल्या ४२ पैकी २ अवैध तर ४० उमेदवारी अर्ज वैध ठरले. कोळपे जिल्हा परिषद मतदारसंघासाठी वाजत गाजत दाखल केलेल्या सुनील नारकर यांचा अर्ज अवैध ठरला आहे.
तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या तीन जागांसाठी १५ आणि पंचायत समितीच्या सहा जागांसाठी २७ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. तहसिलदार तथा निवडणुक अधिकारी सुर्यकांत पाटील, सहाय्यक निवडणुक अधिकारी विनायक पाटील यांच्या उपस्थितीत आज अकरा वाजता अर्जाची छाननी प्रक्रिया सुरु झाली. कोळपे जिल्हा परिषदेपासून प्रक्रियेला सुरूवात करण्यात आली. यामध्ये ठाकरे शिवसेनेकडून उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या सुनील नारकर यांच्या अर्जासोबत परिपुर्ण शपथपत्र नसल्याने त्यांचा अर्ज अवैध ठरविण्यात आला. याशिवाय उंबर्डे पंचायत समिती मतदारसंघातून अपक्ष म्हणून उमेदवारी अर्ज दाखल केलेल्या मैत्री मयुर दळवी हिचा अर्ज देखील अवैध ठरला. मतदार यादीतील नाव आणि अर्जावर उल्लेख असलेले नाव यामध्ये तफावत आढळून आल्याने त्यांचा अर्ज अवैध ठरला. जिल्हा परिषदेच्या १५ पैकी १४ अर्ज वैध ठरले तर पंचायत समितीच्या २७ पैकी २६ अर्ज वैध ठरले. उमेदवारांना उद्यापासून २७ पर्यत अर्ज मागे घेता येणार आहेत.
ठाकरे शिवसेनेला कोळपेत धक्का
कोळपे जिल्हा परिषद मतदारसंघातून ठाकरे शिवसेनेकडून सुनील नारकर यांनी वाजतगाजत उमेदवारी अर्ज दाखल केला. परंतु, परिपुर्ण शपथपत्र न दिल्याने त्यांचा अर्ज अवैध ठरला. त्यांना निवडणुक निर्णय अधिकाऱ्यांनी नोटीस देखील बजावली होती. तरीदेखील त्यांनी शपथपत्राची पुर्तता केली नाही. त्यामुळे त्यांचा अर्ज अवैध ठरला. ठाकरे शिवसेनेला तालुक्यात हा दुसरा मोठा धक्का मानला जात आहे. तालुक्यातील कोकिसरे पंचायत समिती मतदारसंघात ठाकरे शिवसेनेला उमेदवार मिळाला नाही. त्यामुळे तेथे भाजपाच्या साधना नकाशे या बिनविरोध निवडून येण्याची शक्यता आहे.
