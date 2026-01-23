लांजा नगरपंचायतीच्या विषय समित्या बिनविरोध
लांजा ः पाणीपुरवठा आणि जलनिस्सारण समितीच्या सभापतीपदी रफिक उर्फ गुल्ल्या नेवरेकर याची निवड झाल्याने उपनगराध्यक्ष मिलिंद लांजेकर यांनी पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन केले.
बाबा लांजेकर आरोग्य समिती सभापती, तर बांधकाम वैभव जोईल
लांजा, ता. २२ ः लांजा नगरपंचायतीच्या विषय समित्यांची निवडणूक गुरूवारी (ता. २२) बिनविरोध झाली. पिठासन अधिकारी म्हणून मुख्याधिकारी अभिजित कुंभार यांनी काम पाहिले.
नगरपंचायतीचे उपनगराध्यक्ष असलेल्या मिलिंद उर्फ बाबा लांजेकर यांची स्वच्छता व सार्वजनिक आरोग्य समितीच्या सभापतीपदी निवड करण्यात आली. त्याचप्रमाणे सार्वजनिक बांधकाम समितीच्या सभापतीपदी वैभव जोईल यांची निवड करण्यात आली. पाणीपुरवठा आणि जलनिस्सारण समितीच्या सभापतीपदी रफिक उर्फ गुल्ल्या नेवरेकर यांची तर महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापतीपदी प्रणाली गुरूप्रसाद तेली यांची निवड करण्यात आली. या निवडीप्रसंगी नगरपंचायतीच्या नगराध्यक्ष सावली कुरूप तसेच नगरसेविका निधी गुरव, पंढरीनाथ मायशेट्ये, श्रद्धा तोडकरी, सुशीला कांबळे, सिद्धेश भोवड, योगेश कावतकर, प्रांजल यादव, नीलिमा करावजे, वंदना काटगाळकर, साक्षी मानकर, मनोहर बाईत, अनिल गुरव, नेहा राडये आदी उपस्थित होते.
