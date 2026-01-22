देवगडात शिरगाव गटातील एक अर्ज अवैध; ६३ वैध
सकाळ वृत्तसेवा
देवगड, ता. २२ः तालुक्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीतील आजच्या उमेदवारी अर्ज छाननीत शिरगाव जिल्हा परिषद गटामधील अपक्षाचा एक अर्ज अपात्र ठरला. त्यामुळे काल (ता. २१) दाखल झालेल्या पंचायत समितीच्या १४ जागांसाठीचे ३७ तर जिल्हा परिषदेच्या ७ जागांसाठी २६ असे एकूण ६३ उमेदवारी अर्ज पात्र ठरले असल्याची माहिती निवडणूक यंत्रणकेडून देण्यात आली. दरम्यान, मंगळवारी (ता.२७) उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत आहे.
उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याच्या कालच्या अखेरच्या दिवशी पंचायत समितीच्या १४ जागांसाठी ३७ तर जिल्हा परिषदेच्या ७ जागांसाठी २७ उमेदवारी अर्ज दाखल झाले होते. आलेल्या अर्जांची आज छाननी झाली. यावेळी शिरगाव जिल्हा परिषद गटामधील अपक्षाचा एक अर्ज अपात्र ठरला. आता पंचायत समितीच्या १४ जागांसाठी ३७ तर जिल्हा परिषदेच्या ७ जागांसाठी २६ असे एकूण ६३ उमेदवारी अर्ज पात्र ठरले आहेत. उमेदवारी न मिळाल्याने काही ठिकाणी बंडखोरी झाली आहे.
काही गटामध्ये अपक्षांची संख्या अधिक आहे. निवडणुकीत विविध राजकीय पक्षांनी उमेदवारी दाखल केली आहे. आता मंगळवारी (ता.२७) उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत आहे. तोपर्यंत बंडखोरांची समजूत काढली जाणार का? अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. काही मतदारसंघात थेट लढती असून दोनच उमेदवारी अर्ज दाखल आहेत. त्यामुळे संबंधित उमेदवार प्रचाराला प्रारंभ करतील असे दिसते; मात्र मंगळवारी अर्ज माघारी घेण्याची मुदत संपल्यानंतर लढतीचे नेमके चित्र स्पष्ट होईल. बंडखोरांची समजूत काढून ते माघारी जाणार की कडवे आव्हान उभे करणार, याबाबत उत्सुकता आहे.