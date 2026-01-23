बीएसएनएल मोबाईल सेवेचे
म्हापण पंचक्रोशीत ‘तीन तेरा’
तीन दिवसांपासून ग्रामस्थांची गैरसोय
सकाळ वृत्तसेवा
म्हापण, ता. २३ ः ऐन निवडणुकीच्या काळातच म्हापण पंचक्रोशीतील बीएसएनएल मोबाईल सेवेचे पुन्हा एकदा तीन तेरा वाजले असून गेल्या तीन दिवसांपासून नेटवर्क पूर्णपणे गायब असल्याने नागरिकांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. वारंवार आणि दीर्घकाळ सेवा खंडित होत असल्याने पंचक्रोशीतील बीएसएनएल ग्राहकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.
यापूर्वीही अशीच स्थिती होती. मात्र, स्थानिक राजकीय पदाधिकारी व ग्रामस्थांनी आवाज उठवल्यानंतर काही काळ सेवा पूर्ववत करण्यात आली होती. पण, आता पुन्हा एकदा सेवा गायब झाल्याने नागरिकांचा संताप उफाळून आला आहे.
ग्रामस्थांकडून वारंवार तक्रारी करण्यात येत असतानाही बीएसएनएलचे अधिकारी या समस्येकडे गांभीर्याने पाहत नसल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे. बीएसएनएलचे नेटवर्क जुने असून ते संपूर्ण पंचक्रोशीत पसरलेले असले, तरी तांत्रिक कारणांमुळे गेले काही दिवस हे नेटवर्क वारंवार ठप्प होत आहे. अचानक आणि सतत खंडित होणाऱ्या बीएसएनएल सेवेचा फटका बँक व्यवहार, ऑनलाईन काम करणारी सायबर कॅफे, तसेच मोबाईलवरून अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना बसत आहे. मोबाईल नेटवर्क बंद असल्याने ग्रामस्थांना एकमेकांशी संपर्क साधतानाही मोठ्या अडचणी येत असून, या समस्येचा वारंवार प्रत्यय बीएसएनएल धारकांना येत आहे. या पार्श्वभूमीवर बीएसएनएलच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालून वारंवार ठप्प होणारी सेवा तात्काळ सुरळीत करावी, अशी जोरदार मागणी म्हापण पंचक्रोशीतील नागरिकांकडून करण्यात येत आहे. निवडणुकीच्या काळात तरी ही सेवा अखंड सुरू ठेवावी, अशी अपेक्षाही नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.
