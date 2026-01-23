बांद्याच्या ‘सिद्धी’चा संघर्ष अखेर थांबला
19619
सिद्धी भिडे
बांद्याच्या ‘सिद्धी’चा संघर्ष अखेर थांबला
अकाली निधन; जिद्दीच्या जोरावर डॉक्टर होण्याचे स्वप्न भंगले
सकाळ वृत्तसेवा
बांदा, ता. २३ ः अगदी सातवीत असल्यापासून कर्करोगाशी झुंज देत डॉक्टर बनण्याचे स्वप्न उराशी बाळगलेल्या शहरातील रामनगर येथील सिद्धी शिवानंद भिडे (वय २०) हिचे आज सकाळी अल्पशा आजाराने निधन झाले. डॉक्टर बनून इतरांना रोगमुक्त करण्याचे तिचे स्वप्न यामुळे अवघ्या २० व्या वर्षी भंगले. तिच्या या एक्झिटमुळे संपूर्ण बांदा परिसरावर शोककळा पसरली आहे.
रक्ताचा कर्करोग आणि त्यानंतर ब्रेन कॅन्सर अशा दोन मोठ्या संकटांशी तिने अत्यंत धैर्याने लढा दिला होता. मात्र, आज तिची ही झुंज संपली. सिद्धीची ओळख केवळ एक रुग्ण म्हणून नव्हती, तर ती संघर्षाचे जिवंत उदाहरण होती. आजाराच्या वेदना असह्य असतानाही तिने कधीच हार मानली नाही. उलट, उपचारांच्या कठीण काळातही तिने जिद्दीने अभ्यास सुरू ठेवला आणि नीट परीक्षेत ६६४ गुण मिळवून कोकण विभागात अव्वल येण्याचा बहुमान पटकावला होता. डॉक्टर होऊन इतरांचे प्राण वाचवण्याचे स्वप्न पाहणारी सिद्धी स्वतः मृत्यूशी झुंज देत असताना अनेकांसाठी प्रेरणेचा स्रोत बनली होती.
शिक्षक शिवानंद भिडे यांची ही कन्या आपल्या ध्येयासाठी शेवटपर्यंत लढत राहिली. तिच्या या अकाली जाण्याने एका गुणवान विद्यार्थिनीला आणि असामान्य लढाऊ वृत्तीला समाजाने गमावले आहे. आज तिच्या निधनाचे वृत्त समजताच बांदा पंचक्रोशीतील नागरिकांनी हळहळ व्यक्त केली. तिचे कुटुंब, मित्रपरिवार आणि शिक्षक यांच्यावर दुःखाचा डोंगर कोसळला असून, एका जिद्दी स्वप्नाचा असा अंत झाल्याने सर्वत्र दुःख व्यक्त होत आहे. आज दुपारी शोकाकुल वातावरणात तिच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. तिच्या मागे आई-वडील आहेत. बांदा रोटरी क्लबचे अध्यक्ष तथा भिडे कोचिंग क्लासेसचे संचालक शिवानंद भिडे यांची ती मुलगी होय.
--------------
एका संघर्षाची अखेर
सिद्धी हिला २०१७ मध्ये कर्करोग झाल्याचे निदान झाले होते. सलग तीन वर्षे तिने तब्बल ३३ केमो घेतल्या अशा स्थितीतही ती आठवीत स्कॉलरशीपची मानकरी ठरली. २०२१ च्या दहावी परीक्षेत ९९ टक्के, पुढे बारावीत ८९.६७ टक्के तर २०२३ च्या नीटच्या आधी ब्रेन कॅन्सरचे निदान होऊन त्याच्या असह्य वेदना असतानाही तिने ५६४ गुण मिळवले. शासकिय वैद्यकीय महाविद्यालयात या गुणांवर प्रवेश न मिळाल्याने २०२४ ला तिने पुन्हा नीट दिली. या वर्षात तिच्यावर कॅन्सरसाठीचे वेदनादायी उपचार झाले. तरीही १४-१४ तास अभ्यास करुन तिने ६६४ गुण मिळवत कोकणात अव्वल येण्याचा मान मिळवला होता. आज तिचा हा संघर्ष थांबला.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.